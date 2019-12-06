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03:56 | 8.12.2019

В Перми объявлен конкурс видеороликов, посвященных 75-летию Победы

Дворец молодежи предлагает пермякам в возрасте от 14 до 30 лет рассказать о подвигах героев Великой Отечественной войны в формате видеороликов.

Принять участие могут как индивидуальные участники, так и группы участников, в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Это могут быть учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, проживающие в Перми.

Конкурс проходит по 6 номинациям: «Видеооткрытка» (длительность до 1 минуты), «Салют Победы» (длительность до 3 минут), «Социальный ролик» (длительность до 5 минут), «Мой вклад в память о Победе» (длительность до 5 минут), «Поздравление» (длительность до 1 минуты) и «Герои рядом» (длительность до 3 минут).

Для участия необходимо отправить файл или ссылку на его скачивание на электронную почту media_centr_perm@mail.ru вместе с отсканированной заявкой, согласием на обработку персональных данных, согласием на видеосъемку и трансляцию фото- и видеоизображения в СМИ и в интернете.

Заявки принимаются до 30 марта включительно. Победителей и призеров в каждой номинации определит жюри. Ролики могут быть использованы в рамках масштабного празднования 75-летия Победы, которое состоится в следующем году.

Организатором конкурса выступает Молодежный медиа-центр Дворца молодежи. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры и молодежной политики и департамента образования администрации Перми.

Узнать интересующую информацию можно, обратившись к Екатерине Киршиной по телефону 237-09-52 или электронной почте media_centr_perm@mail.ru.

© «Вечерние ведомости»

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