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19:26 | 6.12.2019
Минстрой Прикамья отметил низкие темпы устранения замечаний в проблемном доме для детей-сирот в Добрянке
В прошлый раз инспекционная комиссия во главе с первым заместителем председателя правительства Михаилом Сюткиным приезжала на объект в конце октября. Застройщику и администрации были даны поручения по общедомовому ремонту, в том числе регулировке тепла в доме и устранению недостатков в квартирах.
Так, по его поручению в период с 21 по 26 ноября в 32-х квартирах прошло тепловизионное обследование. «10 декабря ждем заключение по всем обследованным квартирам. После этого глава района должен выйти на межведомственную комиссию с предложениями по ремонтным работам. Предварительно проведение комиссии назначено на 12 декабря», – рассказал жильцам Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края.
По итогам межведомственной комиссии региональные и муниципальные власти совместно с экспертами утвердят план по решению проблем дома, сроках выполнения мероприятий, источниках финансирования.
Сейчас в доме обновлены входные группы зон общего пользования, заменены батареи и двери, отремонтирован лифт, проведен косметический ремонт подъездов, отрегулирован тепловой режим. Однако не во всех запланированных квартирах устранены дефекты.
«Губернатор давал поручение провести ремонт в 41 квартире по жалобам жильцов. Месяц назад работы были завершены только в 23 квартирах, еще в 18 до сих пор не проведены необходимые работы. Это безответственное поведение застройщика. Кроме того, на ваших работников регулярно поступают жалобы, - прокомментировал ситуацию министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - Минстрой продолжит контроль выполнения ремонтных работ до их полного завершения. Если застройщик и муниципалитет продолжат недобросовестно относиться к своим обязанностям и нарушать сроки, с нашей стороны будут предъявлены финансовые и административные санкции».
Напомним, 7-этажный дом на ул. Герцена, 40а был построен для детей-сирот. В ходе эксплуатации обнаружены нарушения, допущенные застройщиком. Большинство замечаний касается низкой температуры в помещениях. Ранее на ситуацию обратил внимание губернатор Пермского края Максим Решетников. Он давал поручение отработать все претензии граждан до начала отопительного сезона, но муниципалитет не справился с этой задачей.
Для выявления всех нарушений проведено обследование дома экспертами Пермского национального исследовательского политехнического университета. Установлено, что здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, при этом риска обрушения нет. Объект можно эксплуатировать, если капитально отремонтировать.
С 2017 года возведение домов для детей-сирот контролируется Инспекцией государственного строительного надзора. Кроме того, выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приемку дома осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, Госстройнадзора, представители муниципального образования.
© «Вечерние ведомости»
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