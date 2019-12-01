Пермь: новости дня
18:36 | 6.12.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта открывается первый социальный кинозал
Открытие социального кинозала в Чусовском центре культурного развития поддержат и другие местные культурные учреждения. Например, «Чусовской краеведческий музей» представит выставку камер и фотоаппаратов прошлого века. Также для зрителей будут показаны картины художников Пермского края, которые рисовали сюжеты из фильмов.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. «Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры», - обозначил глава региона.
Перед открытием все сотрудники кинозалов прошли обучение по специальной программе медиаобразования на базе «Пермской синематеки». Они не только узнали, как функционирует социальный кинозал, как организовать просмотры и зрительские обсуждения, но и как создается кино: одним из заданий было снять документальный фильм о своей территории. Эти фильмы будут демонстрироваться во время открытия социальных кинозалов.
В первую группу обучающихся входила и руководитель социального кинозала в Чусовском центре культурного развития Анна Криночкина: «Обучиться практикам медиаобразования в Перми меня пригласила наш директор Наталья Карпова, до этого у меня был проект передвижного кинозала, на который меня вдохновили местные жители: в здании Центра раньше находился кинотеатр, и посетители часто говорили, как хотели бы его вернуть, как им нравилось проводить там время».
Проект «Социальные кинозалы» реализуется с этого года министерством культуры Пермского края в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, и программы развития кинематографии региона.
В этом году в Прикамье будут открыты 30 таких кинозалов. Всего к 2022 году сеть социальных кинозалов в регионе расширят до 92 площадок в 46 муниципалитетах края, а число зрителей кинопоказов к 2024 году должно увеличиться до 300 тысяч в год.
Социальные кинозалы будут совмещать клубный формат и являться центрами кинопоказов. В новых залах планируют показывать как документальные фильмы собственного производства, так и национальные и зарубежные игровые фильмы. Помимо кино там также планируют проводить лекции, мастер-классы и развивать образовательные программы. Главное отличие таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов, а хотят познакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа. Напомним, что проект Пермского края «Социальные кинозалы» был отмечен на федеральном уровне: заместитель министра культуры РФ Павел Степанов посетил одну из образовательных сессий и рассказал, что этот уникальный опыт может быть в будущем тиражирован на всю страну.
© «Вечерние ведомости»
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