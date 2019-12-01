В новую детскую поликлинику в Свердловском районе Перми поставят УЗИ-аппараты экспертного класса

18:31 | 6.12.2019

Подведены итоги аукционов на поставку ультразвуковых аппаратов для ГБУЗ Пермского края «ДКБ им. Пичугина П.И.», сообщает министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.



Закупаемое медицинское оборудование предназначено для установки в здании новой поликлиники по адресу Лодыгина, 47а, которое планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. По данным руководства медучреждения, к поликлинике будет прикреплено порядка 17 тыс. детей, которые смогут пройти обследование на новых УЗИ-аппаратах.



Победители аукционов – ООО «Акцепт» и ООО «Приволжская медицинская компания» должны будут поставить два современных диагностических ультразвуковых аппарата с 3 датчиками и 4 датчиками. Общая цена контрактов составляет 14,9 млн рублей.



В соответствии с техническим заданием, оба аппарата должны быть экспертного класса и предназначены для таких областей исследования, как кардиология, неврология, абдоминальные исследования, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, травматология и ортопедия.



Отметим, в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. В период с 1 января по 1 декабря текущего года закуплено более 330 единиц современной медицинской техники на сумму 1,25 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

© «Вечерние ведомости»