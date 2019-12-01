В Прикамье разработают механизмы комплексной поддержки НТИ-стартапов

18:21 | 6.12.2019

Пермский край принимает участие в форуме «Глобальное технологическое лидерство», который проходит в Сочи с 5 по 7 декабря. Губернатор Прикамья Максим Решетников ознакомился проектами компании рынков НТИ, которые представлены на стенде. Также на стенде представлена продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий «Фотоника» Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПАО «ПНППК»).



Гостей форума на стенде встречает Промобот с внедренной интеллектуальной системой компании «Биогеном» - участницей рынка «Хелснет». Помимо информации о реализации НТИ в Пермском крае и навигации по площадкам форума, Промобот предлагает поговорить о здоровье и ответить на несколько вопросов, на основе которых робот дает краткие рекомендации по улучшению состояния здоровья.



Губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край начал целенаправленно вводить НТИ только в этом году, и результаты не заставили себя долго ждать. «Внедрение НТИ для Пермского края как для промышленного, научного региона и имеющего мощный образовательный потенциал – крайне важно. В первую очередь потому, что без технологичных компаний не будет развития региона, потому что молодежь, которая хочет решать масштабные сложные задачи, получающая хорошее образование, просто не будет оставаться в регионе, будет уезжать, - подчеркнул Максим Решетников. - За год мы отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 – направили заявки на поддержку, а 3 уже смогли ее получить. Потенциал, который был сформирован в Пермском крае вместе с развитием цифровой экономики, с появлением и развитием наших IT-компаний, стал востребованным».



Главе Пермского края презентовали гибридную VR-cистему AWTOR компании «МБКИ». Разработка входит в «Нейронет», один из самых широко представленных рынков НТИ на стенде Пермского края. В VR-шлеме можно увидеть виртуальную игру о работе этой системы в версии ее доработки к 2025 году. Система включает предиктивную аналитику, системы принятия решений и имитационное моделирование для решения различных задач, используя статистику, инструменты и оптимизационные средства на основе методов искусственного интеллекта.



Второй широко представленный рынок НТИ – «Технет», где представлены пять проектов, среди которых компания «Виртуальные производственные системы» с системой управления распределенными производствами. Это новая форма организации производства на основе технологий, которые позволяют использовать в виде единого объекта виртуальную модель всех организационных, технологических, логистических и прочих процессов на предприятии и между ними.



Как отметил руководитель проекта «Виртуальная фабрика», советник генерального директора компании Олег Пономарев, проект направлен на «уберизацию» (использование компьютерных платформ для проведения прямых сделок между поставщиками услуг и их заказчиками – прим. ред.) промышленного производства. «Он представляет собой агрегатор, который распределяет заказы исходя из загруженности предприятий. Производственные мощности при этом могут находиться в разных странах. Управление таким процессом происходит с помощью промышленного интернета вещей, облачных вычислений и мультиагентных систем. В настоящее время мы активно работаем с НОЦ Пермского края. Проект может стать системообразующим для экономики региона. Интерес к проекту также проявили ВЭБ-Инновации», - отметил Олег Пономарев.



Также на форуме представлено новое поколение оборудования для изготовления металлических окончательно обработанных деталей, выращенных способом гибридной аддитивной наплавки с применением металлической проволоки. Такой способ производства позволяет снять ограничения по габаритам литья, сократить затраты на крупногабаритное литье до 30 раз, а также обеспечивает высокое качество и высокую производительность наплавки. Это оборудование относится к рынку «Технет».



Руководитель проектного офиса ПАО «Протон-ПМ» Алексей Клещевников представил губернатору проект «Гибридное аддитивное производство»: «На сегодняшний день мы готовим к производству изготовление опытного образца крупногабаритного изделия портального типа, чтобы через полгода запустить серийное производство. Также мы реализуем несколько проектов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе авиационных, судостроения, компании «Роскосмос» по направлениям внедрения гибридных аддитивных технологий на предприятиях».



По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений, в частности, министру экономического развития Пермского края рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволили ускорить их развитие.



Отметим, всего Пермский край на форуме «Глобальное технологическое лидерство» представляют 22 компании, работающих на шести рынках НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет». Рынок «Нейронет» представит компания «СЕУСЛАБ» с проектом «Центр информационных операций «СЕУС» (выявляет слухи, фейки и темы в медиа, касающиеся заказчика) и «Телепорт Русь» с проектом «Teleport media» (интеллектуальная и защищенная пиринговая сеть для доставки контента); рынок «Энерджинет» – компания «ИНСАЙТ-менеджмент» с проектом «Платформа EMS INSYTE» (инфраструктура IoT-контроллеров и облачных сервисов аналитики и управления энергоресурами зданий); рынок «Фуднет» – компания «ЭВОФУД» (создание инновационных ингредиентов для пищевых производств, производство растительных протеинов и овощных порошков) и другие.

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