Конкурс на замещение должности директора Пермской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек признан несостоявшимся

14:56 | 6.12.2019

В администрации города состоялось заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов на замещение должности директора службы.



Заседание комиссии провел заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин. В работе приняли участие депутаты Пермской городской Думы, представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми, общественных организаций защитников животных.



Членам комиссии были представлены кандидаты на вакантную должность: представители зоозащитного сообщества Елена Олькова и Вера Смирнова. Уволенный ранее директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игорь Сафонов снял свою кандидатуру с конкурса. По причине того, что необходимым квалификационным требованиям, утвержденным Минтруда, соответствовал только один претендент, комиссией было принято решение признать конкурс несостоявшимся.



По словам депутата Олега Афлатонова, сейчас ставить во главе службы непрофессионала нельзя, это было бы ошибкой, организовать отлов и содержание должен человек, который погружен в ситуацию, хорошо разбирается в ней.



Сейчас обязанности директора службы исполняет Лев Третьяков, который ранее работал в должности заместителя начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Он был назначен на эту должность после нападения собак на детей в микрорайоне Висим. Сейчас 7-летний мальчик, который получил травмы, пришел в сознание, но остается в реанимации, где за ним наблюдают врачи.



Затем состоялось совещание с депутатами гордумы под председательством заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина, на котором обсуждались механизмы реализации Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Игорь Субботин еще раз подчеркнул, что необходимо кардинально пересмотреть подход к отлову собак. В частности, будет увеличено количество бригад ловцов, чтобы в каждом районе была своя бригада. Прорабатывается вопрос привлечения ловцов через механизм аутсорсинга.



- Главой города Дмитрием Самойловым поставлена задача до 1 января максимально увеличить количество бригад. У нас все для этого есть, в том числе и финансовые ресурсы. В приютах надо наводить порядок, максимально до 1,5 тысячи собак мы можем приютить, а по факту в городе более 4,3 тысячи собак. Сегодня мы усиливаем работу с районами, взаимодействие с ТОСами. В частном секторе в каждом доме есть собака, и люди часто отпускают их на свободный выгул. Мы не должны отлавливать хозяйских собак, мы должны донести до людей, что их питомец – это их ответственность. Наша задача – напрямую работать с ТОСами, усиливать работу по информированию населения, - сказал Игорь Субботин.



Депутаты гордумы высказали ряд предложений, которые касались необходимости внесения изменений в Правила благоустройства города Перми. Например, ответственности за подкормку бездомных собак.



Лев Третьяков озвучил свои дальнейшие действия как исполняющего обязанности директора учреждения. В качестве первоочередных мер он назвал ужесточение требований при выдаче собак. Будут составляться протоколы об административных нарушениях в случае отлова хозяйской собаки на свободном выгуле.



- Перед службой сейчас стоит задача снижать поголовье стай, карта наиболее проблемных мест уже составлена, продолжается набор ловцов в штат. Кроме того, работаем с администрациями районов, в проблемных местах ловцов сопровождают сотрудники полиции. Считаю, необходимо ужесточить требования к тем, кто забирает собак из приюта, усилить проверки. Мы планируем в декабре отловить с улиц города порядка 400 особей, - сказал Лев Третьяков.



Участники встречи также обсудили создание дополнительных мест в приютах для того, чтобы все отловленные собаки смогли там поместиться. Будут проработаны меры поддержки частных приютов и вовлечения зоозащитных организаций. Планируется также усилить информирование населения о том, что присутствие домашних животных без хозяев и намордника недопустимо, за это предусмотрены штрафные санкции.



По итогам совещания Игорь Субботин дал поручение разработать информационную листовку для распространения в территориях, отработать все прозвучавшие поручения и предложения, представить план действий главе города до 25 декабря.

© «Вечерние ведомости»