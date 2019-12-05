В Перми пройдут соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов

14:14 | 6.12.2019

7 декабря на лыжной базе спортивного комплекса «Пермские медведи» (улица Спортивная, 22) состоятся соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов Пермского края. Гостями соревнований станут спортсмены, прославившие СССР и Россию на международной спортивной арене.



Организаторы соревнований: Региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в Пермском крае. Мероприятие посвящено памяти Заслуженного мастера спорта России, 3-кратного чемпиона Паралимпийских зимних игр Тараса Крыжановского и пройдет под девизом: «Спортивный мир один для всех!».



Почетными гостями соревнований станут Николай Зимятов – «Король лыж», Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 4-кратный чемпион Олимпийских зимних игр 1980 и 1984 годов, 8-кратный чемпион СССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Дружбы народов, Алексей Петухов – Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2010 года, чемпион мира 2013 года, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Роман Петушков – Заслуженный мастер спорта России, единственный 6-кратный паралимпийский чемпион (в рамках одних игр) за всю историю Паралимпийских игр (Сочи-2014) по лыжным гонкам (спортсмен-колясочник). Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Перед началом будет организован «Чемпионский старт» на 1 км с почетными гостями, в котором примут участие ветераны спорта, чемпионы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, представители общественности и спортивных федераций.



После забега гости проведут пресс-конференцию, фото- и автограф-сессию со всеми желающими.



Регистрация участников начнется в 09:00, в 11:00 пройдет торжественное открытие соревнований. Начало забегов в 12:00 среди различных возрастных категорий. Участники соревнований смогут принять участие в забеге на 1 и 3 км (преодоление дистанций в свободном стиле).



В 13:40 состоится награждение победителей и призеров соревнований.

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