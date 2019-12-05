Художники России могут принять участие в краевом конкурсе «Заповедное Прикамье»

14:11 | 6.12.2019

6 декабря в Прикамье состоится открытие краевого конкурса «Заповедное Прикамье». Профессиональные художники и художники-любители отправятся по одному из живописных маршрутов Прикамья для написания картин. Победитель будет выбран путем зрительского голосования и профессионального жюри.



7 декабря стартует первый этап – участники отправятся по маршруту «Река Чусовая». В январе в Чусовом будет открыта передвижная выставка работ художников-участников. Посетители выставки определят победителя первого этапа.



«Всего в рамках конкурса запланировано три основных маршрута, где могут принять участие художники России, предварительно подав заявку в минприроды Пермского края. После каждого этапа оформляется передвижная выставка работ участников, где будет проходить голосование посетителей», – комментирует начальник управления по охране окружающей среды Людмила Харун.



Маршруты – «Река Чусовая», ландшафтный заказник «Предуралье», который был создан в 1943 году, «Река Вишера». Отдельный маршрут «Черняевский лес» организует «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».



После на основе голосования зрителей оргкомитет определит победителя в каждой номинации (Камни-бойцы, Флора и фауна, Пейзаж).



«Для меня как художника интересны сюжеты, связанные с природой, ее прекрасным обликом. Проведение пленэра-конкурса – это один из способов сохранить в изобразительном искусстве природные памятники нашего края, его уникальные пейзажи», – отмечает член правления Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Любовь Малышева.



Организатором конкурса выступает минприроды Пермского края. Конкурс реализуется в рамках Года памяти и славы в 2020 году, утвержденного Указом президента РФ. Итоги конкурса будут подведены на заключительном мероприятии всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»-2020.

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