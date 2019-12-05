Генподрядчик: «Мы наверстаем отставание по строительству моста через Чусовую в 2020 году»

13:47 | 6.12.2019

4 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочее совещание с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым по реализации концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую и подходов к нему.



Губернатор отметил, что работы развернуты, при этом вопросов к подрядчику много, темпы не устраивают. По словам Максима Решетникова, сейчас важно понять, где возникли трудности и как нагнать отставание. «Мост ждут, Восточный обход у нас строится. На участках, которые не входят в концессию, мы открыли техническое движение по 4 полосам, остается только мост и подходы к нему. У нас уже есть федеральная поддержка, ресурсы есть. Нам надо показать движение по работам, иначе нас люди не поймут», - подчеркнул Максим Решетников.



Как пояснил директор по строительству проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз» Алексей Романов, отставание вызвано большим объемом подготовительных работ, и нагнать отставание станет возможным в течение 2020 года. «Мы потратили существенно больше времени, чем планировали, на корректировку проектно-сметной документации, организацию подъездных путей, временных подъездов, подход в русло реки. Сейчас мы стабилизировали отставание. Ускорить темпы строительства мы планируем за счет выбора субподрядчиков на строительство дорожной части и реконструкцию путепроводов. На объекты строительства будут привлекаться значительные рабочие ресурсы и техника. В настоящее время идет активная фаза мобилизации дополнительных ресурсов, в первую очередь на строительство нового моста через реку Чусовую», - подчеркнул представитель генподрядчика.



Об освоении финансирования проекта доложил министр транспорта пермского края Николай Уханов. В 2019 году на финансирование проекта предусмотрено 4,9 млрд рублей, из них 3,7 млрд – из федерального бюджета. «На следующий год мы готовы авансировать работы для своевременной заготовки подрядчиком строительных материалов и металлоконструкций», - подчеркнул министр.



Максим Решетников обозначил, что аванс сможет быть доступен генподрядчику только при условии предоставления гарантий и прозрачной отчетности за выполненные строительные работы: чтобы средства направлялись на оплату работ или товары, необходимые для строительства. Также глава региона отметил, что при значительном отставании строителей от графика и неосвоении федеральных средств все штрафы будут направлены в адрес генподрядчика.



По итогам обсуждения губернатор дал поручение зампреду правительства Михаилу Сюткину ввести контроль качества строительства со стороны краевых властей и Ростехнадзора. По словам главы региона, объект строится на десятилетия, поэтому все должны быть построено на совесть.



Предполагается, что строительство нового моста и подходов к нему будет завершено к 2022 году. Сейчас ведутся активные работы по строительству технологических проездов на левом и правом берегах, по строительству рабочих мостов с левого и правого берегов и строительство первой опоры нового моста из 14. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста.



Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 м от действующего моста и в конечном итоге примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение перенесется на него и за это время завершится реконструкция действующего моста.



Существенные изменения ожидаются и на подходах к мосту. Здесь на обоих берегах будут реконструированы участки дорог и построены двухуровневые транспортные развязки на съездах в микрорайоны Голованово и Левшино. Помимо этого, по поручению губернатора в проект были добавлены пешеходные переходы, лифты для малогабаритных категорий граждан.

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