Пермь: новости дня
12:20 | 6.12.2019
Архитектурное сообщество и власти Перми обсудили вопрос остекления балконов на Комсомольском проспекте
В обсуждении приняли участие первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский, архитекторы и инициативные жители.
Объект культурного наследия «Комсомольский проспект» включен в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предметом охраны являются ценные элементы застройки, объекты, формирующие историко-архитектурную среду достопримечательного места: фасады, выходящие на исторические линии застройки, боковые фасады, примыкающие к линиям исторической застройки. Законодательство запрещает остекление, изменение исторического внешнего вида ограждений балконов, лоджий, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места. Городские власти неоднократно подчеркивали, что это требование законодательства ни в коей мере не будет нарушено.
На встрече присутствовали представители инициативной группы, в которую входят жители и городские архитекторы, придерживающиеся позиции необходимости демонтажа остекления балконов, в том числе принудительного. По их мнению, остекление балконов нарушает целостность архитектурного ансамбля. Также они поддерживают запрет на использование металлического профилированного листа в качестве ограждения балконов со стороны Комсомольского проспекта.
Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает в том числе реновацию фасадов зданий. Администрация Перми ставит перед собой задачу не накладывать обременений на собственников в виде дополнительных издержек в содержании балконов, находящихся в границах объекта культурного наследия. Таким образом, финансовые издержки по остеклению и унификации балконов примет на себя городской бюджет. Сейчас необходимо достичь баланса интересов всех заинтересованных сторон.
Все вопросы, касающиеся остекления балконов на Комсомольском проспекте, согласованы с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, это в рамках встречи подтвердил ее руководитель Александр Жуковский.
В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия подчеркивают, что допускается возможность остекления балконов 23 многоквартирных домов. Архитектурный и исторический облик домов не будет нарушен, поскольку фасады имеют минимальное количество архитектурного декора. Инспекция считает возможным выполнение работ по единым проектам в отношении домов на Комсомольском проспекте под номерами: 3, 7, 10, 11, 17, 24, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41 (кроме угловых балконов), 44 (кроме угловых балконов), 52, 55, 56, 60, 66, 68, 69, а также на улице Краснова, 26, 28.
Сейчас остекление балконов предусмотрено колерными паспортами на 4 зданиях по адресам: Комсомольский проспект, 3, 7, 10 и 11. Эти здания не включены в предмет охраны объекта культурного наследия и в описании особенностей архитектурно-стилистических характеристик отсутствуют требования по сохранению ценных элементов.
Колерный паспорт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Комсомольский проспект, 10, подразумевает определение типа, вида отделки и цветовое решение фасадов, определяются виды и места размещения объектов городской информации (вывесок). В департаменте градостроительства и архитектуры отмечают, что подрядчик, прежде чем выйти с работами на объект, монтирует образцы, которые в обязательном порядке проходят процедуру согласования. Таким образом были выбраны образцы на главный и дворовой фасады. Департамент градостроительства и архитектуры индивидуально работает с каждым подрядчиком по ремонту фасадов, рассматривает представляемую документацию, выезжает на место для того, чтобы определить материал облицовки и цвет по образцу, а по контрольным выкраскам на фасадах – окончательное решение по цвету отделки стен.
- Остекление домов, которые включены в предмет охраны, будет проходить согласование в инспекции, а также историко-культурную экспертизу. По тем многоквартирным домам, которые не попадают в предмет охраны, мы также работаем, но в рамках сохранения объемно-пространственной составляющей. Например, дом на Компросе, 10 – это не культурная составляющая, а многоквартирный жилой дом с определенными объемными и пространственными параметрами, что не является предметом охраны достопримечательного места. Мы конкретизируем перечень домов, которые ни при каких условиях не подлежат остеклению. Все остальные дома, даже если они относятся к предмету охраны, потенциально могут быть остеклены. Перед началом капремонта по вопросу их остекления состоится историко-культурная экспертиза, в проекте будет указано, каким образом остекление повлияет на фасад, - подчеркнул Александр Жуковский.
Запланирован ряд дополнительных встреч с инициативной группой на базе инспекции с участием представителей департамента градостроительства и архитектуры. Обсуждение достигнутых договоренностей на расширенном заседании стороны продолжат в декабре.
© «Вечерние ведомости»
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