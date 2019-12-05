Пермский край представил собственные решения по формированию и выращиванию технологических лидеров

12:14 | 6.12.2019

На форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи презентованы решения Пермского края по созданию экосистемы высокотехнологичных компаний в рамках Национальной технологической инициативы.



На сессии «Human Capital. Создаем новых лидеров» обсудили вопросы оттока высокотехнологичных кадров из регионов, создание и развитие среды, в которой рождаются технологические лидеры, организация работы с талантами.



По словам заместителя генерального директора — директора по развитию инновационной инфраструктуры АО «РВК» Михаила Антонова, основной целевой аудиторией в работе по формированию экосистемы технологического предпринимательства должны стать преподаватели вузов: «Именно преподаватели из разных университетов должны сделать шаг на другой уровень осмысления технологического предпринимательства. То есть наша целевая аудитория – не студенты, а преподаватели. Мы работаем с этим сообществом. У нас есть кафедра управления технологическими проектами в Московском физико-техническом институте, в ней реализуется магистерская программа, пока одна, и на нее самый большой конкурс из всех магистерских программ физтеха. Именно там готовят профессиональных управляющих для технологических проектов высокого уровня, и эти специалисты сегодня крайне востребованы».



Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников подчеркнул, что регион уже сегодня делает ставку на технологии НТИ и цифровой экономики, чтобы нарастить свои конкурентные преимущества. Для этого, по мнению министра, необходимо объединять усилия власти, бизнеса и, безусловно, системы образования. При этом, по словам Максима Колесникова, для молодежи в регионе должна быть создана соответствующая инфраструктура.



«Сегодня не все вузы Пермского края могут похвастаться современной инфраструктурой. Поэтому мы реализуем большой проект по международному кампусу¸ в котором будут проживать порядка 6 тысяч студентов. При этом около 3 тысяч студентов – иностранцы, а 3 тысячи – это наши студенты из других регионов. Это будет кампус нового типа, которых не хватает не только у нас, но и в других регионах России», - отметил в своем выступлении министр.



Для поиска и выявления высокотехнологичных компаний и стартапов в этом году в Пермском крае реализованы программы Акселерации компаний НТИ. На базе Агентства инвестиционного развития создан центр компетенций. Уже сегодня в этом центре создана воронка проектов, лучшие из которых поддерживаются при обращении в существующие венчурные фонды России. Задача региональных властей организовать экспертизу проектов, грамотно «упаковать» их к заявке и отправке на федеральный уровень.



Также Максим Колесников подчеркнул, что одной из главных задач региональной власти является поиск отраслевых барьеров и ограничений, которые мешают компаниям развиваться, в том числе адаптировать свои инновационные продукты. Работа в этом направлении в Пермском крае уже ведется, в том числе и по созданию «регуляторных песочниц», которые позволят опытным путем проверять – как работают новые продукты компаний. По созданию «регуляторных песочниц» власти региона активно взаимодействуют с федеральным Минэкономразвития. Помимо этого, министр отметил, что в Пермском крае ведется активная работа по промышленной кооперации.

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