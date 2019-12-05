Пермь: новости дня
12:14 | 6.12.2019
Пермский край представил собственные решения по формированию и выращиванию технологических лидеров
На сессии «Human Capital. Создаем новых лидеров» обсудили вопросы оттока высокотехнологичных кадров из регионов, создание и развитие среды, в которой рождаются технологические лидеры, организация работы с талантами.
По словам заместителя генерального директора — директора по развитию инновационной инфраструктуры АО «РВК» Михаила Антонова, основной целевой аудиторией в работе по формированию экосистемы технологического предпринимательства должны стать преподаватели вузов: «Именно преподаватели из разных университетов должны сделать шаг на другой уровень осмысления технологического предпринимательства. То есть наша целевая аудитория – не студенты, а преподаватели. Мы работаем с этим сообществом. У нас есть кафедра управления технологическими проектами в Московском физико-техническом институте, в ней реализуется магистерская программа, пока одна, и на нее самый большой конкурс из всех магистерских программ физтеха. Именно там готовят профессиональных управляющих для технологических проектов высокого уровня, и эти специалисты сегодня крайне востребованы».
Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников подчеркнул, что регион уже сегодня делает ставку на технологии НТИ и цифровой экономики, чтобы нарастить свои конкурентные преимущества. Для этого, по мнению министра, необходимо объединять усилия власти, бизнеса и, безусловно, системы образования. При этом, по словам Максима Колесникова, для молодежи в регионе должна быть создана соответствующая инфраструктура.
«Сегодня не все вузы Пермского края могут похвастаться современной инфраструктурой. Поэтому мы реализуем большой проект по международному кампусу¸ в котором будут проживать порядка 6 тысяч студентов. При этом около 3 тысяч студентов – иностранцы, а 3 тысячи – это наши студенты из других регионов. Это будет кампус нового типа, которых не хватает не только у нас, но и в других регионах России», - отметил в своем выступлении министр.
Для поиска и выявления высокотехнологичных компаний и стартапов в этом году в Пермском крае реализованы программы Акселерации компаний НТИ. На базе Агентства инвестиционного развития создан центр компетенций. Уже сегодня в этом центре создана воронка проектов, лучшие из которых поддерживаются при обращении в существующие венчурные фонды России. Задача региональных властей организовать экспертизу проектов, грамотно «упаковать» их к заявке и отправке на федеральный уровень.
Также Максим Колесников подчеркнул, что одной из главных задач региональной власти является поиск отраслевых барьеров и ограничений, которые мешают компаниям развиваться, в том числе адаптировать свои инновационные продукты. Работа в этом направлении в Пермском крае уже ведется, в том числе и по созданию «регуляторных песочниц», которые позволят опытным путем проверять – как работают новые продукты компаний. По созданию «регуляторных песочниц» власти региона активно взаимодействуют с федеральным Минэкономразвития. Помимо этого, министр отметил, что в Пермском крае ведется активная работа по промышленной кооперации.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:32 | 6.12.2019
Природоохранная прокуратура через суд добилась признания незаконной рубки леса в Белоярке
14:14 | 6.12.2019
В Перми пройдут соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов
14:08 | 6.12.2019
В Екатеринбурге число смертей в ДТП сократят посредством установления камер видеофиксации
13:47 | 6.12.2019
Генподрядчик: «Мы наверстаем отставание по строительству моста через Чусовую в 2020 году»
13:37 | 6.12.2019
Власти Екатеринбурга рассказали, как продвигается строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы
12:20 | 6.12.2019
Архитектурное сообщество и власти Перми обсудили вопрос остекления балконов на Комсомольском проспекте
12:14 | 6.12.2019
Пермский край представил собственные решения по формированию и выращиванию технологических лидеров
12:11 | 6.12.2019
В Сысерти появится новый ледовый дворец
11:45 | 6.12.2019
В Пермь пришла оттепель
11:40 | 6.12.2019
Сотрудники свердловской полиции начнут прочесывать леса в поисках заготовщиков новогодних елей
11:19 | 6.12.2019
Екатеринбургский водоканал уличили в загрязнении реки Исеть
10:00 | 6.12.2019
Крупный пожар под Екатеринбургом. Горит склад с покрышками
09:52 | 6.12.2019
У зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова прошли обыски
09:38 | 6.12.2019
127 миллионов рублей арестовали у ректора екатеринбургского ВУЗа
09:27 | 6.12.2019
Екатеринбургская школа не справилась с кишечной инфекцией
09:13 | 6.12.2019
Свердловский хоккей возвращается домой: «Автомобилист» встретится с рижским «Динамо»
20:07 | 5.12.2019
Валерий Сухих выступил на Ассоциации приволжских законодателей
18:56 | 5.12.2019
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 600 посетителей ТЦ «Пекин»
18:21 | 5.12.2019
Из-за нового закона в Екатеринбурге закрылись 15 хостелов
17:59 | 5.12.2019
Из столицы Урала вывезли более трёх тысяч тонн снега
17:37 | 5.12.2019
Прикамский спортсмен включен в состав сборной России по хоккею
17:34 | 5.12.2019
В 2020 году в Перми начнется реконструкция Дворца молодежи
16:54 | 5.12.2019
В Свердловской области ожидается метель