Президент федерации хоккея Пермского края вошел в состав правления «Золотой шайбы»

12:08 | 6.12.2019

В Москве в Музее хоккея состоялось отчетно-выборное общее собрание Всероссийской общественной организации «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова», который объединяет 67 регионов. Одним из вопросов повестки стало избрание президента и правления организации. Руководить клубом продолжит Алексей Тарасов. По итогам 2019 года отмечена федерация хоккея Пермского края как одна из самых стремительно развивающихся, а ее президент Алексей Чикунов поддержан делегатами собрания и включен в состав правления клуба.



«Благодарен членам общего собрания за доверие. Но теперь передо мной стоит серьезная задача разработать и внедрить модель поэтапного развития «Золотой шайбы» в регионах. За основу будет взята концепция федерации развития хоккея в Пермском крае, которая поддержана региональными властями и уже начала приносить первые результаты», рассказа Алексей Чикунов.



Также на собрании заслушан доклад о проделанной клубом работе. За последние годы проект «Золотая шайба» активно развивается и сегодня объединяет 67 регионов и более 87000 юных хоккеистов.



14 декабря стартует очередной сезон турнира «Золотая шайба» в Пермском крае. В этом году для участия в нем заявилось 60 команд и 1100 участников. В Перми торжественное открытие состоится на площадке «Красный октябрь» (Маяковского, 33).



Отметим, в прошлом году Пермский край принял финал турнира «Золотая шайба» среди мальчиков. Высокий уровень проведения соревнований и готовности спортивной инфраструктуры оценили на федеральном уровне. В этом году Прикамье примет финал «Золотой шайбы» среди девочек.

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