Валерий Сухих выступил на Ассоциации приволжских законодателей

20:07 | 5.12.2019

Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей регионов Поволжья и рассказал о внедрении в Пермском крае региональной информационной системы «Умный лес».



5 декабря в Саратове руководители законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа обсудили актуальные вопросы развития регионов Поволжья.



В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, его заместители Игорь Буренков и Алексей Кузьмицкий, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, спикеры региональных парламентов Поволжья.



Во время визита поволжские парламентарии изучили саратовский опыт законодательного регулирования решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены. Депутаты смогли оценить эффективность мер государственной поддержки мероприятий по достройке «проблемных домов» на примере Саратовской области.



Также на заседании обсудили вопрос о правовом обеспечении защиты природных объектов, расположенных на территориях Приволжского федерального округа. Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих представил доклад о законодательном регулировании защиты природных объектов на примере Прикамья.



Сегодня Пермский край по лесосырьевому потенциалу относится к ведущим регионам России. В крае леса занимают площадь более 12 млн гектар, что составляет 30% всех лесов Приволжского федерального округа. «Естественно, что защите природных объектов, охране и сохранению лесов в Пермском крае уделяется очень большое внимание», – заметил Валерий Сухих.



По его словам, за последние семь лет количество, объем и причиненный незаконными рубками ущерб на территории края сократились в два раза. Раскрываемость лесонарушений в последние пять лет стабильно превышает 70 %. Значительный профилактический эффект в этом направлении оказывают мероприятия по цифровизации отрасли и дистанционный мониторинг.



Отдельно спикер прикамского парламента остановился на цифровизации отрасли - региональной государственной информационной системы «Умный лес». Валерий Сухих подчеркнул, что «к началу 2020 года вся территория Пермского края будет охвачена актуальными спутниковыми снимками, а все заинтересованные стороны получат возможность визуализировать пространственное распределение качественных и количественных характеристик лесных насаждений и проводить анализ информации в максимально короткие сроки». Он также заявил о роли законодателей в решении вопроса «теневого» лесного рынка. «Отчасти этому будет способствовать разработка нового регионального закона по формированию балансовой системы учета круглых лесоматериалов и продуктов переработки древесины. Инструментом для выполнения задачи также станет занесение информации в Региональную информационную систему «Умный лес», - отметил он.



На заседании Ассоциации был утвержден план работы на 2020 год. Заседания пройдут в Саранске, Оренбурге, Пензе и Ульяновске. Законодатели планируют обсудить реализацию национального проекта «Образование», Стратегию государственной национальной политики в РФ, развитие внутреннего туризма и модернизацию агропромышленного комплекса. Кроме того ожидается рассмотрение вопросов о развитии системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения.

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