Прикамский спортсмен включен в состав сборной России по хоккею

17:37 | 5.12.2019

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил расширенный состав команды для участия в тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира-2020.



Штаб вызвал для подготовки 28 хоккеистов.



В состав команды включен студент Чайковского института физической культуры - Максим Грошев, проходящего обучение на недавно открытом профиле «Хоккей».



«С большинством кандидатов в команду знаком лично при проведении Международного турнира четырех наций с Перми в текущем году, поэтому поздравляю ребят с прохождением отбора в команду, так же рад, что спортсмены не только из Пермского края (прим. Максим Грошев является спортсменом профессионального клуба «Нефтехимик», принимающего участие в КХЛ) выбирают для себя наш Чайковский институт. Именно поэтому, при подготовке программы развития хоккея в Пермском крае мы уделили большое внимание профессиональной подготовке как действующих спортсменов, так и тех, кто закончил с карьерой хоккеиста и хочет посвятить свою жизнь тренерской работе. В рамках реализации программы в ближайших планах открытие кафедры хоккея в Чайковском институте физической культуры на базе Федерации хоккея Пермского края», - поделился Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края.



МЧМ-2020 пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Россия стартует на турнире 26 декабря игрой с Чехией.

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