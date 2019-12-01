Часть автобусов №77 в Перми будет следовать до железнодорожной станции «Левшино»

17:08 | 5.12.2019

С 6 декабря часть автобусов маршрута №77 «микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» будет следовать до железнодорожной станции «Левшино». В течение дня от станции «Левшино» будет отходить порядка 3-4 рейсов за час.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для удобства пассажиров в будние дни увеличено количество рейсов на три единицы: с 38 до 41.



Также вводятся в эксплуатацию дополнительные остановочные пункты: «улица Криворожская» (по улице Социалистической, по направлению в город), «улица Ереванская» (по улице Социалистической, по направлению из города), «железнодорожная станция «Левшино» (по улице Социалистической).

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