Пермь: новости дня
17:05 | 5.12.2019
Подрядчик обязуется сдать в эксплуатацию телетрапы в Пермском аэропорту в августе
Одной из тем, которые стороны обсудили во время встречи, стала реконструкция перрона и рулежных дорожек в Международном аэропорту Пермь (Большое Савино). Из-за неблагоприятных погодных условий работы по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов не были завершены вовремя.
Как отметил главный инженер ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» (заказчик проекта) Олег Сидоров, все финансовые обязательства перед подрядчиком выполнены. По его словам, до конца года 30 млн рублей будут направлены АО «Стройтрансгаз», чтобы уже с февраля 2020 года можно было начать закупку материалов для продолжения строительных работ.
АО «Стройтрансгаз» на данный момент разработан и согласован с заказчиком новый график производственных работ в Большом Савино. Планируется, что перрон вместе с рулежной дорожкой будут завершены к июню 2020 года. Полностью реконструкция будет завершена в августе 2020 года. «Согласовали с аэропортом, что все работы под установку телетрапов выполним в июне. Как раз в июне бетон на аванперроне наберет прочность, и коллеги смогут начать монтировать телетрапы», – отметил Олег Сидоров и подчеркнул, что представитель подрядчика обязуется сдать их в эксплуатацию в августе следующего года.
Ранее глава Прикамья поручил краевым минтрансу и минстрою совместно с администрацией гражданских аэропортов (аэродромов) взять ход строительства под особый контроль и еженедельно проводить совещания по этапам реализации проекта.
Напомним, реконструкция перронов началась в апреле 2018 года. На нее было направлено 0,5 млрд рублей из федерального бюджета. После реконструкции перронов будут установлены телетрапы, стоимостью 232 млн рублей.
Краевые власти уделяют развитию аэропорта особое внимание. В конце 2017 года здесь начал функционировать новый терминал, пропускная способность которого составляет 904 пассажира в час. В новом терминале созданы все необходимые условия для удобства пассажиров. В том числе, открыта комната матери и ребенка, где могут дожидаться своего рейса семьи с детьми до 12 лет; работает медицинский пункт с современным оборудованием, который за полтора года оказал медицинские услуги 2,2 тыс. человек. В медпункте также могут пройти обследование перед полетом маломобильные пассажиры, у которых, кстати, есть возможность дождаться своего рейса в специально оборудованной для этого комнате.
© «Вечерние ведомости»
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