Пермь посетят «Король лыж» и единственный в истории шестикратный паралимпийский чемпион

16:33 | 5.12.2019

7 декабря в рамках IX Краевого паралимпийского спортивного фестиваля состоятся соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов Пермского края. Они посвящены памяти Заслуженного мастера спорта России, 3-кратного чемпиона Паралимпийских зимних игр Тараса Крыжановского и станут заключительным этапом фестиваля, который в этом году проходит под девизом: «Спортивный мир один для всех!».



Почетными гостями соревнований станут великие спортсмены, прославившие СССР и Россию на международной спортивной арене.



НИКОЛАЙ ЗИМЯТОВ – «Король лыж», Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 4-кратный чемпион Олимпийских зимних игр 1980 г. и 1984 г., 8-кратный чемпион СССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Дружбы народов.



АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ – Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2010 г., чемпион мира 2013 г., награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



РОМАН ПЕТУШКОВ – Заслуженный мастер спорта России, единственный 6-кратный паралимпийский чемпион (в рамках одних игр) за всю историю Паралимпийских игр (Сочи-2014) по лыжным гонкам (спортсмен-колясочник). Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Титулованные лыжники примут участие в «Чемпионском старте» на 1 км, также дистанцию преодолеют ветераны спорта, чемпионы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.



После «Чемпионского старта» почетные гости проведут пресс-конференцию, фото- и автограф-сессию со всеми желающими.



Торжественное открытие соревнований состоится в 11.00 часов на лыжной базе спортивного комплекса «Пермские медведи» по адресу: г. Пермь, ул. Спортивная, 22.

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