Пермь: новости дня
16:14 | 5.12.2019
22 пермские компании представят инновационные проекты на форуме НТИ в Сочи
Зона стенда Пермского края будет разделена на интерактивные блоки – рынки НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет». В рамках экспозиции будет продемонстрирован системный подход к развитию НТИ в регионе, проекты НТИ, претендующие на инвестиции, а также продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий «Фотоника».
В рамках работы стенда примут участие 22 пермские компании, представляющих разные рынки НТИ. К примеру, рынок «Нейронет» представит компания «СЕУСЛАБ» с проектом «Центр информационных операций "СЕУС"» (выявляет слухи, фейки и темы в медиа, касающиеся заказчика) и «Телепорт Русь» с проектом «Teleport media» (интеллектуальная и защищенная пиринговая сеть для доставки контента); рынок «Энерджинет» – компания «ИНСАЙТ-менеджмент» с проектом «Платформа EMS INSYTE» (инфраструктура IoT-контроллеров и облачных сервисов аналитики и управления энергоресурами зданий); рынок «Фуднет» – компания «ЭВОФУД» (создание инновационных ингредиентов для пищевых производств, производство растительных протеинов и овощных порошков) и другие.
Кроме того, пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым примет участие в ряде совещаний на форуме. В частности, глава Прикамья выступит в рамках сессии «Система управления регионом в эпоху цифровизации», на которой обсудят развитие региональной технологической политики в ближайшие три года, формирование «поколения технопрорыва», работу госорганов с Big Data и др.
Напомним, «Дорожная карта» НТИ в Пермском крае была подписана 14 февраля 2019 года для формирования инновационной экосистемы с целью ускоренного роста и развития пермских технологических компаний и, как следствие, высокотехнологичного сектора экономики края.
В рамках исполнения «дорожной карты» создан региональный проектный офис НТИ («одно окно» на базе АИР), проведена инвентаризация проектов и компаний в логике НТИ, организована подготовка заявок (проектов) в фонды НТИ, проведено обучение руководителей инновационной экосистемы, осуществлена корректировка конкурса региональных исследовательских групп в логике НТИ.
«Воронка» проектов НТИ в Пермском крае сегодня представлена следующим образом: выявлено и проанализировано – 103 проекта, принято в проработку – 70 проектов, заявлено в фонды НТИ – 18 проектов. Одобрено финансирование трем проектам на сумму около 300 млн рублей.
Форум «Глобальное технологическое лидерство» организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Стратегический партнер форума – VEB Ventures. Ключевые темы форума ‒ формирование технологической политики России на следующее десятилетие, оценка результатов научно-технологического развития, определение роли и лидерского потенциала России в мировой технологической повестке и формирование стратегии Национальной технологической инициативы на 2020-2025 годы.
Национальная технологическая инициатива – долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. НТИ фокусирует внимание на тех рынках, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. Сегодня НТИ объединяет тысячи людей – технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, институтов развития, органов власти, экспертных и профессиональных сообществ. В рамках НТИ одобрено 8 «дорожных карт» по рынкам «Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», «Энерджинет», «Технет» и «Кружковому движению», около 500 проектов получили финансирование. Проектным офисом НТИ является РВК.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:56 | 5.12.2019
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 600 посетителей ТЦ «Пекин»
18:21 | 5.12.2019
Из-за нового закона в Екатеринбурге закрылись 15 хостелов
17:59 | 5.12.2019
Из столицы Урала вывезли более трёх тысяч тонн снега
17:37 | 5.12.2019
Прикамский спортсмен включен в состав сборной России по хоккею
17:34 | 5.12.2019
В 2020 году в Перми начнется реконструкция Дворца молодежи
16:54 | 5.12.2019
В Свердловской области ожидается метель
16:41 | 5.12.2019
В Перми увеличилось количество точек продаж транспортных карт
16:33 | 5.12.2019
Пермь посетят «Король лыж» и единственный в истории шестикратный паралимпийский чемпион
16:00 | 5.12.2019
Пропавшего 11-летнего екатеринбуржца нашла полиция
15:27 | 5.12.2019
В Серове в результате ДТП погибла женщина
15:19 | 5.12.2019
Возврата прямых выборов мэра Екатеринбурга не будет
14:51 | 5.12.2019
Около «Екатеринбург Арены» появится магазин с изделиями заключённых
14:13 | 5.12.2019
В Перми долги за землю обернулись лишением неплательщика жилья
14:09 | 5.12.2019
Жители деревни Шумиха в Прикамье получили возможность подключаться к газу раньше на год
13:21 | 5.12.2019
Рабочие, занимавшиеся ремонтом в коммунальной квартире в Екатеринбурге, украли у хозяев деньги и золото
12:57 | 5.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Дни немецкого кино и выставки
12:45 | 5.12.2019
Александр Филиппов ответил на вопросы пермяков о предоставлении жилья и получении гражданства
12:40 | 5.12.2019
Пермские депутаты приняли решение посетить социальные объекты, построенные по соглашению между муниципалитетом и застройщиком
12:32 | 5.12.2019
Власти Прикамья в 2020 году направят 70 млн рублей 16 муниципалитетам на снос пустующих зданий
12:31 | 5.12.2019
В Свердловской области появилась 29 вертолетная медплощадка
12:19 | 5.12.2019
В Прикамье почтят память погибших в клубе «Хромая лошадь»
12:05 | 5.12.2019
На Эльмаше в Екатеринбурге разыскивают 11-летнего мальчика
11:31 | 5.12.2019
4 редкие обезьяны прошли таможенный контроль в Екатеринбурге
11:15 | 5.12.2019
В Екатеринбурге утром в пожаре погиб мужчина
11:09 | 5.12.2019
Первую пациентку, которую спасли с помощью ЭКМО в Свердловской области, выписали из больницы
11:03 | 5.12.2019
В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК ликвидировали цех, где на просроченных продуктах меняли маркировку
10:37 | 5.12.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Начдива Васильева автомобиль переехал ограждение