22 пермские компании представят инновационные проекты на форуме НТИ в Сочи

16:14 | 5.12.2019

Пермский край станет региональным партнером форума «Глобальное технологическое лидерство», который пройдет с 5 по 7 декабря в Сочи. Регион представит на мероприятии проекты и компании шести рынков НТИ. На стенде будет продемонстрирована экосистема НТИ региона, структуры поддержки и сервисы, содействующие росту технологических «компаний-носорогов» (выручка таких компаний составляет более 500 млн рублей).



Зона стенда Пермского края будет разделена на интерактивные блоки – рынки НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет». В рамках экспозиции будет продемонстрирован системный подход к развитию НТИ в регионе, проекты НТИ, претендующие на инвестиции, а также продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий «Фотоника».



В рамках работы стенда примут участие 22 пермские компании, представляющих разные рынки НТИ. К примеру, рынок «Нейронет» представит компания «СЕУСЛАБ» с проектом «Центр информационных операций "СЕУС"» (выявляет слухи, фейки и темы в медиа, касающиеся заказчика) и «Телепорт Русь» с проектом «Teleport media» (интеллектуальная и защищенная пиринговая сеть для доставки контента); рынок «Энерджинет» – компания «ИНСАЙТ-менеджмент» с проектом «Платформа EMS INSYTE» (инфраструктура IoT-контроллеров и облачных сервисов аналитики и управления энергоресурами зданий); рынок «Фуднет» – компания «ЭВОФУД» (создание инновационных ингредиентов для пищевых производств, производство растительных протеинов и овощных порошков) и другие.



Кроме того, пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым примет участие в ряде совещаний на форуме. В частности, глава Прикамья выступит в рамках сессии «Система управления регионом в эпоху цифровизации», на которой обсудят развитие региональной технологической политики в ближайшие три года, формирование «поколения технопрорыва», работу госорганов с Big Data и др.



Напомним, «Дорожная карта» НТИ в Пермском крае была подписана 14 февраля 2019 года для формирования инновационной экосистемы с целью ускоренного роста и развития пермских технологических компаний и, как следствие, высокотехнологичного сектора экономики края.



В рамках исполнения «дорожной карты» создан региональный проектный офис НТИ («одно окно» на базе АИР), проведена инвентаризация проектов и компаний в логике НТИ, организована подготовка заявок (проектов) в фонды НТИ, проведено обучение руководителей инновационной экосистемы, осуществлена корректировка конкурса региональных исследовательских групп в логике НТИ.



«Воронка» проектов НТИ в Пермском крае сегодня представлена следующим образом: выявлено и проанализировано – 103 проекта, принято в проработку – 70 проектов, заявлено в фонды НТИ – 18 проектов. Одобрено финансирование трем проектам на сумму около 300 млн рублей.



Форум «Глобальное технологическое лидерство» организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Стратегический партнер форума – VEB Ventures. Ключевые темы форума ‒ формирование технологической политики России на следующее десятилетие, оценка результатов научно-технологического развития, определение роли и лидерского потенциала России в мировой технологической повестке и формирование стратегии Национальной технологической инициативы на 2020-2025 годы.



Национальная технологическая инициатива – долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. НТИ фокусирует внимание на тех рынках, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. Сегодня НТИ объединяет тысячи людей – технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, институтов развития, органов власти, экспертных и профессиональных сообществ. В рамках НТИ одобрено 8 «дорожных карт» по рынкам «Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», «Энерджинет», «Технет» и «Кружковому движению», около 500 проектов получили финансирование. Проектным офисом НТИ является РВК.

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