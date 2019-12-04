В Перми долги за землю обернулись лишением неплательщика жилья

14:13 | 5.12.2019

Задолженность перед бюджетом за аренду земельного участка обернулась для должника лишением прав на жилое помещение – комнаты в одном из домов по улице Елькина.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в конце ноября за муниципалитетом было зарегистрировано право собственности на комнату в одном из домов по улице Елькина. Жилое помещение площадью 30,4 метра было передано городу в счет частичного погашения задолженности за аренду земли.



Решение о взыскании задолженности вынес Ленинский районный суд. Должником оказался житель Перми, который взял в аренду землю в Свердловском районе, но так и не заплатил за ее использование. В 2015 году во исполнение решения суда о взыскании долга судебные приставы возбудили исполнительное производство.



В рамках производства был установлен состав принадлежащего должнику имущества, в который, помимо прочих активов, была включена жилая комната площадью 30,4 кв. метра. Однако службе судебных приставов продать комнату на торгах не удалось, после чего помещение передали городу в счет частичного погашения задолженности перед бюджетом.



В департаменте подчеркивают, что сегодня судебная практика по вопросам, связанным с взысканием земельных долгов, складывается в пользу муниципалитета. При этом все должники находятся в одинаковом положении. Даже минимальная задолженность за землю перед бюджетом может обернуться для арендатора иском в суд, а в дальнейшем – лишением имущества.



– Шаг за шагом мы сокращаем объем долгов за аренду земли перед бюджетом нашего города. В этом процессе специалисты департамента и сотрудники службы судебных приставов идут до конца, добиваясь результата даже в самых сложных случаях. Сегодня мы накопили хорошую практику работы с дебиторской задолженностью. Это позволяет не только успешно взыскивать долги с многолетней историей, но и своевременно реагировать на случаи появления задолженности, не допуская ее накопления в будущем, - отмечает заместитель главы администрации города Перми Ольга Немирова.

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