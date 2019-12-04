Пермь: новости дня
14:09 | 5.12.2019
Жители деревни Шумиха в Прикамье получили возможность подключаться к газу раньше на год
Параллельно со строительством межпоселкового газопровода подрядная организация построила порядка 8,5 км газораспределительных сетей внутри населенных пунктов. Мощностей новых газопроводов хватит на обеспечение газом 173 домов и нескольких социально значимых объектов (школа, дом культуры и т. д.).
Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что построенные за последние три года газопроводы дали возможность провести газ в 20 тысяч домов. «Мы планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7-8 тысяч домов ежегодно. Для этого мы синхронизируемся с «Газпромом», чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей совпадало, а людям не приходилось ждать», - отметил губернатор и напомнил, что краевые власти оказывают социальную поддержку населению, чтобы как можно большее число семей смогли провести газ в свои дома.
«Во всех филиалах компании у нас работает служба «Единое окно», где с заявителем по газификации работает один специалист, это исключает «беготню» по кабинетам и прочие неудобства. Мы регулярно осуществляем выезды в газифицированные населенные пункты, чтобы собирать с жителей заявки на подключение и помочь им в оформлении документов», – отметил директор краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Котов.
В планах на следующий год в Нытвенском городском округе - строительство еще одного важного для территории межпоселкового газопровода с. Григорьевское - с. Покровское. При этом возможность подключиться к газу появится у порядка 200 домовладений и объектов социальной направленности.
Так же в планах обустроить распределительные сети в микрорайоне «Черемушки» поселка Уральский.
«Увеличению темпов газификации способствует слаженная работа: краевого правительства, муниципальных властей и «Газпрома». Важно не просто провести межпоселковые газопроводы до деревень, важно, чтобы они дошли в сами населенные пункты и непосредственно жителей», - сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Шицын.
Напоминаем, с 2017 по 2018 годы в рамках реализации программы газификации в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км, это позволило обеспечить газом более 13 тысяч домовладений. Для сравнения – в 2015 цифра была в три раза меньше.
© «Вечерние ведомости»
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