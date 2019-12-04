Александр Филиппов ответил на вопросы пермяков о предоставлении жилья и получении гражданства

12:45 | 5.12.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае провел прием граждан депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов.



К депутату обратилась жительница Пермского района. Она является гражданкой Казахстана и хотела узнать, может ли получить гражданство России, не теряя прежнего. Александр Филиппов направил запрос в Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю.



Жительница Орджоникидзевского района интересовалась, как получить положенное по закону жилье. Девушка имеет официальный статус сироты и право на получение жилья. Администрация города отказала ей в предоставлении жилья, суд исковые требования гражданки не удовлетворил. Депутат рекомендовал обжаловать решение суда и пояснил дальнейшие перспективы.



Жительница Дзержинского района пришла к депутату за консультацией: полагается ли по закону ее сыну, ветерану боевых действий, жилое помещение. Александр Филиппов разъяснил порядок предоставления жилья в данном случае и посоветовал обратиться в соцзащиту и военкомат Дзержинского района Перми.

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