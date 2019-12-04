Пермские депутаты приняли решение посетить социальные объекты, построенные по соглашению между муниципалитетом и застройщиком

12:40 | 5.12.2019

На этой неделе состоялось выездное заседание комитета Пермской городской Думы по градостроительству. В микрорайоне Ива-1 реализовано несколько объектов в рамках соглашения между муниципалитетом и застройщиком. Впечатления от новой поликлиники и общественного центра у депутатов остались положительные. Но были и вопросы, связанные с участием застройщика в судебном процессе, позицией администрации города по развитию дорожной сети в микрорайоне и открытию новой школы.



Представители администрации Перми пояснили, что застройщик предложил продлить срок аренды земельных участков для освоения территории до 2024 года. Однако, по мнению муниципальных властей, у застройщика было достаточно времени и срок останется неизменным. Депутаты заметили, что, несмотря на заявления администрации о четкой работе, вопрос решается в суде.



Также заместитель генерального директора «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин рассказал, что строительство новой школы с крытым бассейном начнется после обустройства дорог и тротуаров. Есть мнение, что дороги, объекты уличного освещения должны содержать собственники многоквартирных домов, однако в рамках стратегии развития Перми бремя по содержанию этих объектов возлагается на городской бюджет. В настоящее время вопрос решается администрацией города. Алексей Скрипкин сообщил, что по плану строительство должно завершиться в 2024 году, однако, если поступит запрос, образовательное учреждение могут закончить раньше срока, но без плавательного бассейна, который достроят позже.



Депутаты отметили важность соблюдения всех заявленных в проекте сроков. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что необходимо продолжить контроль. «Проект в масштабах города глобальный, и очень важно понимать, как он проходит, какие трудности возникают. Выездной комитет – это отличная инициатива, и я думаю, что подобную практику нужно использовать активнее», – отметил Дмитрий Малютин.



Председатель комитета Алексей Дёмкин предложил оценить и другие социальные проекты, реализуемые в рамках соглашения между муниципалитетом и застройщиком, а депутат Александр Филиппов – наладить межведомственные отношения.



Все предложения были учтены, проект решения был принят единогласно.

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