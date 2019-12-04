Власти Прикамья в 2020 году направят 70 млн рублей 16 муниципалитетам на снос пустующих зданий

12:32 | 5.12.2019

4 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили региональную программу о сносе расселенных жилых домов и нежилых зданий, которая реализуется с марта 2019 года.



Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, речь идет о заброшенных объектах, которые десятилетиями стоят в территориях, портят внешний вид и представляют угрозу для людей.



По словам заместителя председателя правительства Пермского края - министра территориального развития Александра Борисова, во всех муниципалитетах края на данный момент насчитывается порядка 200 пустующих расселенных жилых домов и 187 нежилых зданий, требующих сноса. В связи с этим было принято решение направлять 70 млн рублей из краевого бюджета ежегодно до 2022 года на ликвидацию подобных объектов. «Софинансирование данного проекта осуществляется по схеме 99% к 1%, то есть муниципалитетам необходимо не так много ресурсов найти для того, чтобы принять в нем участие», – подчеркнул зампред.



В 2020 году средства будут направлены 16 муниципалитетам Пермского края, планируется снести 71 объект, 23 из которых находятся в Чайковском. При этом Александр Борисов отметил, что количество зданий, пригодных для ликвидации, может увеличиться в результате конкурсных процедур, как это и произошло в текущем году.



Отметим, в 2019 году в 14 муниципальных образованиях по программе уже ликвидировано 51 здание, еще 20 находятся в работе. Так, например, в Чусовом был снесен многоквартирный дом, расселенный в 2016 году. Освободившийся участок будет предоставлен многодетным семьям. По словам Александра Борисова, в первую очередь средства направляются на объекты, находящиеся в непосредственной близости от жилых домов, школ, детских садов, других социальных объектов, а также от туристических объектов, железнодорожных станций и др.



Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал значимость комплексного подхода по расселению и ликвидации аварийного жилья в регионе. По его словам, после переселения людей на месте «аварийки» без больших затрат можно строить новое жилье. Это позволит направить средства, вырученные от продажи новых домов, на дальнейшее расселение аварийного фонда.

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