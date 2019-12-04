В Прикамье почтят память погибших в клубе «Хромая лошадь»

12:19 | 5.12.2019

5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 10 лет назад.



Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций.



Для родственников, желающих посетить Северное кладбище, организован выезд автобуса, с 12:00 он находится рядом со сквером.

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