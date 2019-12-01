Пермяк занял первое место на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

18:05 | 4.12.2019

В Тюмени прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Тюменский меридиан».



На турнире выступило 4 спортсмена из Перми. Фигурист спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» Матвей Гилев занял первое место среди мастеров спорта. Еще одно призовое место получил Роман Замальдинов – он занял третью строчку рейтинга в разряде «Кандидат в мастера спорта». Оба спортсмена тренируются у Рината Залялетдинова.



Месяцем ранее Матвей Гилев стал вторым на международном турнире по фигурному катанию «Volvo open cup» в Риге.

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