Краевые власти планируют представить к награде сотрудника Росгвардии, остановившего стрелка в Перми

17:57 | 4.12.2019

Прапорщика полиции Михаила Немтинова, который остановил ночью 4 декабря стрельбу в микрорайоне Гайва в Перми, планируют представить к государственной награде. Управление Росгвардии по Пермскому краю будет ходатайствовать перед вышестоящим руководством. Об этом договорились Максим Решетников с руководством краевого главка Росгвардии.



Сейчас Михаил Немтинов с другим пострадавшим находится в стационаре больницы №6, их жизни ничего не угрожает. Пострадавших навестил губернатор Пермского края Максим Решетников и лично поблагодарил сотрудника Росгвардии за проявленное мужество при задержании преступника.



Максим Решетников выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что семьям пострадавших должна быть оказана вся необходимая поддержка. Соответствующее поручение было дано на заседании правительства.



Напомним, Михаил Немтинов участвовал в задержании пермяка, который начал стрельбу в микрорайоне Гайва. В результате нападения один человек погиб, двое ранены. По факту стрельбы в Орджоникидзевском районе следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан.

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