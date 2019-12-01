Депутаты поздравили победителей пермского благотворительного фестиваля

17:47 | 4.12.2019

В дворце культуры имени Калинина состоялось награждение победителей краевого благотворительного фестиваля «Какого цвета счастье?».



С вокальными и хореографическими номерами перед гостями выступили детские творческие коллективы организаций-участников фестиваля. Победителей поздравили депутаты Пермской городской Думы. Василий Кузнецов и Дмитрий Федоров вручили награды золотым и серебряным финалистам конкурса рисунков.



Победителей конкурса зрительских симпатий поздравил и наградил председатель городской Думы Юрий Уткин. Депутаты отметили особый вклад подобных мероприятий в формирование безбарьерной среды.



«Символично, что сегодня сразу три знаменательные даты: Международный день благотворительности, Международный день инвалидов, 20-летний юбилей Пермской региональной общественной организации инвалидов. От души благодарю организаторов за такой благородный труд!» - отметил Юрий Уткин.



Пермская региональная общественная организация инвалидов «Поддержка президентских программ по делам инвалидов» инициировала фестиваль, направленный на формирование культуры благотворительности среди детей. В рамках программы состоялись выставки, открытые уроки доброты, конкурс рисунков, также был выпущен специальный календарь. Вырученные средства помогут детям-инвалидам, которые в силу заболеваний лишены возможности свободно расти в среде своих сверстников.



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