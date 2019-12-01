Пермь: новости дня
16:48 | 4.12.2019
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
Жительница Орджоникидзевского района попросила оборудовать пешеходный переход около дома на ул. Янаульской, 11. Здесь проживает много молодых семей, а передвигаться с коляской по этой дороге очень трудно. Та же проблема и у людей с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль.
Жительница микрорайона Заостровка обратилась с просьбой пустить автобус по ул. Маяковского. Гражданка рассказала, что проживает в конце улицы, а до ближайшего магазина идти несколько кварталов. Депутат поднимет вопрос о включении данной улицы в новую маршрутную сеть.
Жители нескольких районов города обратили внимание на работу управляющих организаций. В доме на бульваре Гагарина, 81/3 отключили газ, в жилом комплексе на ул. Калинина, 64а и в домах на ул. Героев Хасана, 115а и ул. Коспашской, 15 отсутствует отопление. По словам граждан, все исправно оплачивают коммунальные платежи. Алексей Грибанов рекомендовал обратиться в компетентные органы для разъяснения ситуации, а также провести общие собрания и переизбрать обслуживающие компании.
Жительница Свердловского района хотела уточнить, когда проведут работы по кронированию деревьев по ул. Моторостроителей, 4, которые планировались на 4 квартал 2019 года. Алексей Грибанов запросил информацию в департаменте по благоустройству. Гражданка получит письменное уведомление о дате проведения работ.
Еще одна горожанка интересовалась, обязана ли она платить взносы в Фонд капитального ремонта, и какие работы могут быть проведены. Алексей Грибанов пояснил, что в соответствии с федеральным законом все граждане должны платить взносы на капитальный ремонт. В перечень обязательных работ при капитальном ремонте здания входят ремонт и утепление домовых фасадов и цоколей, ремонт и остекление балконов и лоджий, замена оконных и балконных заполнителей, замена или ремонт водостока, домовой кровли, ремонт пожарной лестницы, козырьков над лоджиями, балконов, входов в подъезды, подвальных помещений, отмостков, наружных стен общедомовых лифтовых шахт.
«Для граждан важно пообщаться напрямую с руководством города и задать интересующие их вопросы. Сегодня была очень насыщенная прямая линия, было много разных обращений. Основная масса была связана с жилищно-коммунальным хозяйством: кронирование, капитальный ремонт, благоустройство дворов и тротуаров. Вопросы взяты на контроль, депутатский корпус будет подключать к их решению компетентные службы», – прокомментировал итоги прямой линии заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
© «Вечерние ведомости»
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