Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

16:48 | 4.12.2019

В ходе прямой линии в городском call-центре заместитель председателя Пермской городской Думы, депутат по округу №21 Алексей Грибанов принял 8 звонков, 5 обращений взято на контроль. Основные темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и тротуаров, придомовых территорий.



Жительница Орджоникидзевского района попросила оборудовать пешеходный переход около дома на ул. Янаульской, 11. Здесь проживает много молодых семей, а передвигаться с коляской по этой дороге очень трудно. Та же проблема и у людей с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Грибанов взял вопрос на личный контроль.



Жительница микрорайона Заостровка обратилась с просьбой пустить автобус по ул. Маяковского. Гражданка рассказала, что проживает в конце улицы, а до ближайшего магазина идти несколько кварталов. Депутат поднимет вопрос о включении данной улицы в новую маршрутную сеть.



Жители нескольких районов города обратили внимание на работу управляющих организаций. В доме на бульваре Гагарина, 81/3 отключили газ, в жилом комплексе на ул. Калинина, 64а и в домах на ул. Героев Хасана, 115а и ул. Коспашской, 15 отсутствует отопление. По словам граждан, все исправно оплачивают коммунальные платежи. Алексей Грибанов рекомендовал обратиться в компетентные органы для разъяснения ситуации, а также провести общие собрания и переизбрать обслуживающие компании.



Жительница Свердловского района хотела уточнить, когда проведут работы по кронированию деревьев по ул. Моторостроителей, 4, которые планировались на 4 квартал 2019 года. Алексей Грибанов запросил информацию в департаменте по благоустройству. Гражданка получит письменное уведомление о дате проведения работ.



Еще одна горожанка интересовалась, обязана ли она платить взносы в Фонд капитального ремонта, и какие работы могут быть проведены. Алексей Грибанов пояснил, что в соответствии с федеральным законом все граждане должны платить взносы на капитальный ремонт. В перечень обязательных работ при капитальном ремонте здания входят ремонт и утепление домовых фасадов и цоколей, ремонт и остекление балконов и лоджий, замена оконных и балконных заполнителей, замена или ремонт водостока, домовой кровли, ремонт пожарной лестницы, козырьков над лоджиями, балконов, входов в подъезды, подвальных помещений, отмостков, наружных стен общедомовых лифтовых шахт.



«Для граждан важно пообщаться напрямую с руководством города и задать интересующие их вопросы. Сегодня была очень насыщенная прямая линия, было много разных обращений. Основная масса была связана с жилищно-коммунальным хозяйством: кронирование, капитальный ремонт, благоустройство дворов и тротуаров. Вопросы взяты на контроль, депутатский корпус будет подключать к их решению компетентные службы», – прокомментировал итоги прямой линии заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

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