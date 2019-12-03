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12:40 | 4.12.2019

Губернатор Максим Решетников назначил нового куратора здравоохранения в Пермском крае

4 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников провел кадровые изменения в правительстве. Заместителем председателя правительства назначен Сергей Никифоров, который будет курировать направление здравоохранения. К обязанностям новый зампред приступит с 5 декабря.

Губернатор отметил, что Сергей Никифоров имеет навыки государственного управления, занимался вопросами повышения производительности труда, в том числе в социальной сфере. «Сергей Олегович имеет большой опыт с предыдущего места работы, и у нас уже успел влиться. Задач много», - подчеркнул Максим Решетников.

До возвращения в Пермский край Сергей Никифоров занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Одним из проектов, реализованных при участии Сергея Никифорова в Севастополе, стал проект «Бережливая поликлиника». Он обеспечил повышение доступности медпомощи в 4,5 раза во всех больницах города, благодаря чему удовлетворенность горожан медпомощью возросла на 24%.

С 2011 года Сергей Олегович руководил департаментом по развитию промышленности в АО «ОДК – Пермские моторы».

© «Вечерние ведомости»

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