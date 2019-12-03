Пермский театр «У Моста» стал лучшим региональным театром

12:27 | 4.12.2019

В Театре им. Вахтангова состоялась XII церемония вручения премии «Звезда Театрала». Пермский театр «У Моста» был признан лауреатом премии зрительских симпатий в номинации «Лучший региональный театр», которая в этом году учреждена впервые.



Основателю и художественному руководителю театра Сергею Федотову вручили приз общероссийской премии. Он представляет собой фарфоровую статуэтку ручной работы: мим в черном костюме, держащий в руках золотую звезду.



Напомним, «Звезда театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает и номинирует понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на интернет-портале премии. Наравне с пермским театром в номинации «Лучший региональный театр» за голоса зрителей боролись Волгоградский музыкальный театр и Свердловский театр музыкальной комедии.



Театр «У Моста» – авторский театр в Перми, основанный в 1988 году Сергеем Федотовым. Широко известный в Европе, он является единственным в мире мистическим театром. «У Моста» – трижды номинант и лауреат Национальной премии «Золотая маска», обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной олимпиады, участник 186 международных фестивалей.

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