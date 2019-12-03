Губернатор Прикамья поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим в инциденте со стрельбой в Перми

12:17 | 4.12.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение социальному блоку: «Ночью произошел инцидент со стрельбой. К сожалению, погибла женщина, сотрудник Росгвардии при исполнении был ранен, и есть еще один пострадавший, - сказал на заседании правительства Максим Решетников. - Татьяна Юрьевна (Абдуллина, заместитель председателя правительства, курирующий социальный блок – прим. ред.), нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены».



Как доложила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, двое пострадавших сейчас находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. «Сотрудник Росгвардии в состоянии средней тяжести, ближе к легкой степени, – поверхностные ранения, угрозы жизни нет. Второй молодой человек - тоже пострадавший, видимо, прохожий, ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет».

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