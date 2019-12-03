До конца года в Прикамье начнет работать Центр компетенций для сельскохозяйственников

12:14 | 4.12.2019

В Пермском крае появится новый Центр компетенций, который будет специализироваться на оказании помощи сельхозтоваропроизводителям. Он начнет работать до конца 2019 года.



«Основной задачей центра является оказание консультативной помощи аграриям. Для того чтобы узнать, например, как получить господдержку, теперь достаточно будет приехать в центр компетенций, где специалисты все расскажут. Также за помощью в Центр компетенций можно будет обратиться по телефонам горячей линии», – отмечает министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. Кроме того, в дальнейшем планируются выезды специалистов центра в территории.



Также среди функций центра – вовлечение личных подсобных хозяйств и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельскохозяйственные кооперативы, помощь с определением стратегии развития того или иного предприятия, внедрение передовых технологий, создание и регулярная актуализация баз данных и реестров субъектов МСП и СХК Пермского края, показателей деятельности агропромышленного комплекса и др.



Отметим, Центр компетенций реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Ранее на встрече с аграриями губернатор Максим Решетников отмечал, что сейчас существенно меняются правила субсидирования сельского хозяйства на федеральном уровне, и пригласил местных сельхозтоваропроизводителей к диалогу с краевыми властями, чтобы при необходимости восполнить федеральную поддержку на региональном уровне. В частности, для такого взаимодействия краевых властей и предпринимателей в сфере сельского хозяйства создается Центр компетенций.



Напомним, в бюджете Пермского края на развитие агропромышленного комплекса в 2020 году предусмотрено 2,85 млрд рублей.



В агропромышленный комплекс Пермского края входит 279 сельскохозяйственных организаций, 1727 фермерских хозяйств, 64 потребительских кооператива, а также 419 тыс. личных подсобных хозяйств, из которых 17% производят товарную продукцию.

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