По факту утренней стрельбы в Перми возбуждено уголовное дело

12:12 | 4.12.2019

Рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе нетрезвый ранее судимый 50-летний местный житель открыл в своей квартире стрельбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. Затем вышел на улицу, там во время стрельбы ранил мужчину и нанес смертельное ранение женщине. Также пермяк причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Возбуждено уголовное дело по признакам убийства из хулиганских побуждений, покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.



Подозреваемого задержали сотрудниками Росгвардии. Раненые госпитализированы. В отношении стрелка ведутся процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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