12:02 | 4.12.2019

Один из самых долгожданных и любимых праздников у большинства взрослых и детей – Новый год. Для многих ребят новогодняя ночь ассоциируется с подарками, и все они с нетерпением ждут и искренне верят в исполнение даже самых заветных желаний.



В предновогодние дни Следственный комитет России запускает акцию «Скажи мечте: «Да!». Сотрудники ведомства постараются воплотить мечты ребят, совершивших самоотверженные поступки, а также детей, нуждающихся в особых заботе и внимании, чтобы как можно дольше в детских сердцах жила вера в волшебство, а их доброта и отзывчивость оставались примером для окружающих.



Одним из первых участников акции стал Егор Петров – он вместе с отцом и дядей помогал односельчанам во время сильнейшего наводнения, случившегося летом этого года в Иркутской области. Поступок юноши достоин искреннего уважения. О чем попросил Егор офицеров СК России - смотрите в сюжете на официальном канале Следственного комитета.

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