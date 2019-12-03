Пермь: новости дня
23:26 | 3.12.2019
В Прикамье ускорят расселение аварийного дома в поселке Пашия
3 декабря по поручению главы государства полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан.
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.
Проблемы, с которыми они пришли в приемную президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.
Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как ее дом в поселке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесен. Она попросила предоставить ей новую квартиру.
Как рассказала жительница, семья, как и весь дом, ждала решения по расселению несколько лет. «В итоге квартиру предоставили только одной жительнице аварийного дома, но там тоже условия некомфортные: крыша течет, в доме холодно. Из остальных жилье по социальному найму не предоставили никому, потому что у администрации нет маневренного фонда, – делится своей историей женщина. – Сейчас, конечно, если сказали, что жилье предоставят, я очень рада, буду ждать 2020 года».
Жительница п. Пашия обратилась к губернатору Максиму Решетникову за помощью во время его рабочей поездки в Горнозаводский городской округ в сентябре и направила обращение полномочному представителю президента в ПФО. Глава Прикамья доложил полпреду, что уже в следующем году в поселке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать.
«Я призываю глав территорий не откладывать «на потом» расселение аварийного фонда, начинать работу по расселению раньше, чтобы были опережающие темпы. Помимо этого необходимо всегда обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным», - отметил губернатор.
Напомним, Пермский край уже выполнил план на 2019 год по расселению аварийного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом Владимиром Путиным. На сегодня в регионе расселено более 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Помимо этого, ожидается, что объем расселенного до конца года увеличится до 90 тыс. квадратных метров.
В общей сложности до 2021 года в Пермском крае планируется ликвидировать более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
03.12.2019
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