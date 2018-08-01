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17:43 | 3.12.2019

В Суксуне дополнительно расселят 68 жителей двух аварийных домов

Суксунский городской округ получит субсидию из регионального бюджета на расселение двух аварийных домов, расположенных по ул. Братьев Каменских, 6, 8. В них проживает 68 человек. Полученные средства муниципалитет сможет направить на соцвыплаты и покупку других квартир для переселенцев. Соцвыплаты могут получить как собственники аварийных жилых помещений, так и наниматели. Приобретение жилья возможно только для граждан, проживающих в непригодном доме по договорам соцнайма, если они отказались от соцвыплат.
Как поясняет краевой минстрой, ранее в ходе эксплуатации домов по ул. Братьев Каменских, 6, 8 были выявлены нарушения, допущенные застройщиком. Одно из основных – несоблюдение пожарной безопасности: между домами оставлено недостаточное расстояние, в зданиях использованы деревянные марши и другое. Специалисты обследовали дома и оценили их состояние как ограниченно-работоспособное, несущая способность объектов снижена.

Застройщик домов признан банкротом, поэтому он не способен устранить допущенные нарушения. Но проживание в таких домах недопустимо. С помощью субсидии провести расселение планируется до 1 июля 2020 года. Порядок предоставления субсидий из регионального бюджета Суксунскому муниципальному району был рассмотрен на заседании правительства Пермского края.

Напомним, Пермский край уже выполнил план на 2019 год по расселению аварийного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом Владимиром Путиным. На сегодня в регионе расселено более 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Помимо этого ожидается, что объем расселенного до конца года увеличится до 90 тыс. квадратных метров. Это станет возможным благодаря реализации региональной программы.

На высокие темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае обратил внимание заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Он посетил столицу региона 15 ноября. «Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу», – прокомментировал Виталий Мутко.

© «Вечерние ведомости»

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