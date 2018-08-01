Пермь: новости дня
16:59 | 3.12.2019
Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта
Ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников отмечал, что реализация нацпроекта дает плюсы не только экономике самих компаний, но и сотрудникам, потому что участие в проекте предусматривает постоянное повышение квалификации, обучение и, как следствие, увеличение заработной платы.
Как сообщили в министерстве промышленности Пермского края, среди предприятий региона федеральную субсидию на переобучение сотрудников в этом году получили: ПАО «ПНППК», АО «ИЗ-ПМ», ООО «Пермская химическая компания», ООО «Покровский хлеб», АО «Новомет-Пермь», ООО «Камский кабель», ООО НПП «ТИК», АО «Кондитерская фабрика Пермская», ООО «Эрис», ООО «Терминал-Лысьва», ООО «НПО «Эталон», ООО «Краснокамский РМЗ», ПАО «Метафракс» и другие компании. Всего данным видом поддержки воспользовались 36 компаний на сумму в 101 млн рублей.
В частности, свою квалификацию повысили 432 сотрудника ПАО «Протон-ПМ». Средства, направленные на обучение, возвращаются предприятию в виде субсидии. По итогам этого года она составила порядка 5,9 млн рублей, что почти в три раза превышает финансирование, полученное в 2018 году.
На предприятии отметили, что увеличился не только объем вложенных средств - почти в два раза выросло и число сотрудников, прошедших обучение, а также количество освоенных программ и направлений. Руководители, рабочие и специалисты овладели инструментами бережливого производства и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), изучили принципы идеологии Кайдзен, получили новые управленческие навыки и познакомились с организационными методами повышения производительности труда. Операторы и наладчики прошли обучение по программе «SMED: быстрая переналадка оборудования», а также по направлениям, связанным с обслуживанием, эксплуатацией и программированием станков. Кроме того, на базе центра «Кайдзен» было организовано обучение по таким программам повышения производительности, как «Школа мастера», «Школа технолога» и «Академия начальника цеха».
По словам исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, создание новых производственных мощностей, которое сегодня ведется на загородной площадке предприятия, предполагает и новое качество организации труда, рост его производительности. «В связи с этим все мероприятия, реализуемые сегодня в рамках нацпроекта, направлены в конечном итоге на решение глобальной задачи: в два раза сократить цикл производства турбонасосного агрегата РД-191 для ракет-носителей «Ангара», а затем и всего двигателя», - отметил Дмитрий.
«Протон-ПМ» в числе первых присоединился к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», сегодня имеющей статус национального проекта. Подписано соглашение между предприятием и министерством промышленности, предпринимательства и торговли региона. Реализуются три корпоративных пилотных проекта, направленных на повышение производительности труда: в механообрабатывающем цехе, в центре литейных компетенций, а также в новом корпусе заготовительного производства. В результате реализации плана мероприятий проекта к 2025 году планируется повысить производительность труда более чем в два раза.
Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В текущем году на это направление предусмотрено 129 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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