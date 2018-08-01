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16:59 | 3.12.2019

Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта

За 2019 год в Пермском крае благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным, прошли переобучение более шести тысяч сотрудников региональных предприятий.

Ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников отмечал, что реализация нацпроекта дает плюсы не только экономике самих компаний, но и сотрудникам, потому что участие в проекте предусматривает постоянное повышение квалификации, обучение и, как следствие, увеличение заработной платы.

Как сообщили в министерстве промышленности Пермского края, среди предприятий региона федеральную субсидию на переобучение сотрудников в этом году получили: ПАО «ПНППК», АО «ИЗ-ПМ», ООО «Пермская химическая компания», ООО «Покровский хлеб», АО «Новомет-Пермь», ООО «Камский кабель», ООО НПП «ТИК», АО «Кондитерская фабрика Пермская», ООО «Эрис», ООО «Терминал-Лысьва», ООО «НПО «Эталон», ООО «Краснокамский РМЗ», ПАО «Метафракс» и другие компании. Всего данным видом поддержки воспользовались 36 компаний на сумму в 101 млн рублей.

В частности, свою квалификацию повысили 432 сотрудника ПАО «Протон-ПМ». Средства, направленные на обучение, возвращаются предприятию в виде субсидии. По итогам этого года она составила порядка 5,9 млн рублей, что почти в три раза превышает финансирование, полученное в 2018 году.

На предприятии отметили, что увеличился не только объем вложенных средств - почти в два раза выросло и число сотрудников, прошедших обучение, а также количество освоенных программ и направлений. Руководители, рабочие и специалисты овладели инструментами бережливого производства и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), изучили принципы идеологии Кайдзен, получили новые управленческие навыки и познакомились с организационными методами повышения производительности труда. Операторы и наладчики прошли обучение по программе «SMED: быстрая переналадка оборудования», а также по направлениям, связанным с обслуживанием, эксплуатацией и программированием станков. Кроме того, на базе центра «Кайдзен» было организовано обучение по таким программам повышения производительности, как «Школа мастера», «Школа технолога» и «Академия начальника цеха».

По словам исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, создание новых производственных мощностей, которое сегодня ведется на загородной площадке предприятия, предполагает и новое качество организации труда, рост его производительности. «В связи с этим все мероприятия, реализуемые сегодня в рамках нацпроекта, направлены в конечном итоге на решение глобальной задачи: в два раза сократить цикл производства турбонасосного агрегата РД-191 для ракет-носителей «Ангара», а затем и всего двигателя», - отметил Дмитрий.

«Протон-ПМ» в числе первых присоединился к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», сегодня имеющей статус национального проекта. Подписано соглашение между предприятием и министерством промышленности, предпринимательства и торговли региона. Реализуются три корпоративных пилотных проекта, направленных на повышение производительности труда: в механообрабатывающем цехе, в центре литейных компетенций, а также в новом корпусе заготовительного производства. В результате реализации плана мероприятий проекта к 2025 году планируется повысить производительность труда более чем в два раза.

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В текущем году на это направление предусмотрено 129 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

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