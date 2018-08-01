Горожан приглашают принять участие в любительской гонке «Пермская лыжня»

16:37 | 3.12.2019

29 декабря на базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоятся соревнования по лыжным гонкам «Пермская лыжня» среди любителей.



Стать участником соревнований может любой желающий с 12 лет, имеющий соответствующую физическую подготовку. Дистанции соревнований – 3 км, 5 км и 10 км. Регистрация проходит на портале http://умный-спорт.рф/ бесплатно. Количество слотов ограничено. На этом же сайте можно ознакомиться с положением о проведении соревнований и программой.



Отметим, 90% трассы лыжной базы «Прикамье» проходит по густому лесу, где почти не бывает ветра. На этой трассе тренировались призеры Олимпийских игр. Финишная прямая составляет 300 метров. 90% трассы – спуски и подъемы длиной до 700 метров. На круге 10 км спортсменов ждут 10 подъемов и 10 спусков, на которых можно развить скорость до 60 км/час.



Для каждого участника предусмотрены электронный хронометраж и многофункциональная бандана (бафф). Все финишировавшие спортсмены получат медаль.



Организатором соревнований выступает комитет по физической культуре и спорту администрации Перми при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.

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