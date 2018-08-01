Пермь: новости дня
16:33 | 3.12.2019
В Прикамье открыто движение по обходу п. Куеда
Объект начали строить летом прошлого года. С этого года строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по указу президента РФ Владимира Путина. В результате жители Пермского края получили новую трассу протяженностью 3,3 километра. По проекту построены автодорога и путепровод через железнодорожные пути. В районе поселка Куеда установлены два комплекса фотовидеофиксации и пункт автоматического весогабаритного контроля транспортных средств.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость строительства новых дорожных объектов, в частности, обходов населенных пунктов. По словам главы региона, такие решения повышают безопасность дорожного движения и комфорт жителей населенных пунктов.
Подрядчик, ООО «Мостоотряд №123», в рамках проекта построил путепровод протяженностью 79 м на месте пересечения с железнодорожным полотном, спланировал и укрепил откосы, организовал отвод и сброс воды с проезжей части, установил более 100 дорожных знаков и свыше 250 пластиковых сигнальных столбиков. Помимо этого, строители смонтировали более 2,5 км барьерного ограждения, установили бортовой камень, нанесли дорожную разметку. В рамках работ были переустроены трубопроводы нефтяных и газовых компаний, линии связи и электропередач, железнодорожные коммуникации. Стоимость дорожного объекта превысила 660 млн рублей.
Отметим, всего в 2019 на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете Пермского края году предусмотрено 16,1 млрд рублей. В общей сложности планируется отремонтировать порядка 800 км дорог, в том числе около 100 км – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Перми и Пермском крае велось строительство и реконструкция ряда крупных дорожных объектов: 2-й этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, реконструкция участка автомобильной дороги и улицы Героев Хасана до ул. 4-я Ферма и далее - до ул. Василия Васильева. В г. Березники продолжается 3 этап строительства межквартальных проездов (почти 4 км) в микрорайоне Любимов. Здесь же идет капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса. Продолжается капитальный ремонт подъезда к Кунгуру.
С 2020 года в муниципальных образованиях Пермского края планируется реализовать ряд крупных объектов. Например, в г. Перми продолжится реконструкция ул. Революции от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии, реконструкция площади Восстания, начнется строительство участка дороги ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.
В г. Березники продолжится строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники. Запланирован капитальный ремонт ул. Преображенской в Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) и пр. Ленина от ул. Тельмана до ул. Пятилетки в Березниках. В Чусовском муниципальном округе в 2020 году введут в эксплуатацию автодорогу «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с. Сёла и д. Вереино)».
© «Вечерние ведомости»
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