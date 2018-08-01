Кунгурская пещера названа самой интересной в России для спелеотуризма

14:35 | 3.12.2019

Кунгурскую ледяную пещеру назвали самой интересной в России для спелеотуризма. За нее проголосовало 29,09% опрошенных. На втором месте - пещера Трехглазка на Ай-Петри в Ялте (21,82%), на третьем - ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште (10,91%). Соответствующее исследование провел российский сервис Tvil.ru.



Спелеотуризм — разновидность спортивного туризма: смысл заключается в путешествиях по пещерам и преодолении в них сифонов и колодцев с использованием аквалангов, карабинов, веревок, крючков, индивидуальной страховки и пр. Открытие новых спелеотуристических маршрутов сопряжено с исследованием пещер — спелеологией.



В топ-10 лучших мест для спелеотуризма в России также вошли Капова пещера (Шульган-таш) в Башкирии, Воронцовская пещера в Хосте, Ахштырская пещера в Адлере и Кашкулакская пещера в Хакасии (пещера Черного Дьявола), набравшие по 7,27%. Спелеотуристы также предпочитают изучать Саблинские пещеры в Ленинградской области (5,45%) и Батовскую пещеру в Иркутской области (3,64%).

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