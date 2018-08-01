Движение общественного транспорта от станции «Пермь-1» будет организовано по-новому

14:26 | 3.12.2019

Для удобства пассажиров увеличивается количество автобусов, вывозящих людей с «Перми-1». С 5 декабря будут скорректированы маршруты движения автобусов №2 и №3, а также будет запущен новый автобусный маршрут №51.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, пассажиры пригородных электропоездов с 5 декабря смогут продолжить путь от станции «Пермь-1» до центра города и станции «Пермь-2» на одном из городских автобусов:



- автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1»,



- автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный»,



- автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».



Автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» будет следовать в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: станция «Пермь-1» (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция «Пермь-2». Маршрут будет обслуживаться автобусами малого класса, которые будут отправляться от остановочного пункта «станция «Пермь-1», расположенного возле здания железнодорожного вокзала. Пассажиры пригородных электропоездов смогут совершить одну бесплатную пересадку на автобус №2 при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании.



На автобусном маршруте №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» отдельные рейсы, приуроченные к прибытию электропоездов, будут совершать заезд на остановочный пункт «станция «Пермь-1» (улица Советская, рядом с заводом им. Шпагина), откуда проследуют в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 будут следовать до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».



Также с 5 декабря начнет работать новый автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ», который будет обслуживаться автобусами малого класса и отправляться от остановочного пункта «станция «Пермь-1», расположенного на улице Монастырской возле Речного вокзала. Автобусный маршрут будет следовать через следующие остановочные пункты: магазин «Речник» – станция «Пермь-1» – сквер им. Решетникова – Художественная галерея – улица Советская – ЦУМ (Комсомольский проспект).



Информация о расписании автобусов будет размещена на табло на остановочных пунктах и на сайте МКУ «Гортранс» http://www.map.gortransperm.ru/. Перечень остановок следования автобусных маршрутов №2, №3 и №51 будет размещен на информационных стендах у здания станции «Пермь-1».

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