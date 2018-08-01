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13:47 | 3.12.2019

Советник бизнес-омбудсмена РФ расскажет о мерах господдержки для малого бизнеса

6 декабря в Перми в центре «Мой бизнес» для представителей малого и среднего бизнеса состоится семинар о программах господдержки МСП, а также круглый стол на тему «Экосреда для малого и среднего бизнеса: проблемы и достижения». Регистрация на мероприятие доступна по активной ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5HzHGpjTLdEaUGR6orwQcw-bes0uhYp4IGqk7EY4e8Dastg/viewform.

Мероприятия проводятся при участии заместителя председателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Анатолия Маховикова. Главным спикером мероприятий выступит советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«Стимулирование роста предпринимательской активности путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в развитие экономики. Сегодня для развития своего дела предпринимателям нужны «длинные» и «дешевые» деньги. Решение вопроса о доступности к кредитным ресурсам однозначно позволит ускорить развитие предпринимательства», - считает региональный бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков. По его словам, в регионе реализуется комплекс дополнительных инструментов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства посредством работы таких институтов, как Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края и Пермский фонд развития предпринимательства.

«Кроме того, идеи для развития бизнеса и различные варианты финансирования могут появиться и с помощью площадки Бизнес-навигатора - это новый бесплатный сервис, на котором предприниматели в онлайн режиме смогут получить актуальную и комплексную поддержку, рассмотреть новые возможности собственного продвижения, получить информацию о кредитных продуктах. Новый ресурс логично дополняет комплекс уже существующих мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности», - сказал Маховиков.

Как подчеркнул Алексей Чибисов, в работе регионального правительства поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из основных направлений деятельности.

«В регионе активно реализуется нацпроект, нацеленный на популяризацию и акселерацию МСП. Помимо этого, есть и региональные меры поддержки, мы видим на них определенный спрос, - рассказал он. - Поддержку для бизнеса недостаточно получить, ее нужно суметь правильно использовать для того, чтобы был хороший результат. Наша задача - направлять субъекты МСП, популяризовать предпринимательство и меры поддержки, чтобы увидеть результат на уровне региона. Это огромная работа, и с каждым годом мы разрабатываем новые программы по вовлечению и повышению уровня грамотности в ведении предпринимательской деятельности».

Министр отметил, что в рамках семинара и круглого стола особое внимание будет уделено примерам существующей предпринимательской практики, а также механизмам, которые помогут бизнесу избежать наиболее частых проблем, возникающих в процессе их деятельности. Напомним, в Пермском крае в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Пермском крае предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого.

Мероприятие состоится 6 декабря по адресу: Пермь, ул. Окулова, 75 (центр «Мой бизнес») с 14:00 до 17:00 (регистрация с 13:30).

© «Вечерние ведомости»

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