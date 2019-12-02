Пермь: новости дня
13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка
Как рассказали в Пермском центре бизнеса, на ярмарке можно будет купить колбасы и мясные деликатесы, мед разных сортов, клюкву, соления, молоко, творог, сметану, подсолнечное масло, замороженную курицу, пельмени, а также разнообразные кондитерские изделия.
Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка
12:39 | 3.12.2019
За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора
12:13 | 3.12.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек
11:54 | 3.12.2019
Алексей Венедиктов в Екатеринбурге поспорил на тему роли СССР в развязывании Второй мировой войны
11:01 | 3.12.2019
Жители Свердловской области задолжали около 100 миллиардов рублей
09:42 | 3.12.2019
В Екатеринбург прибудут военные делегации стран ОДКБ
09:19 | 3.12.2019
Медики Екатеринбурга рассказали, что снюс может развивать онкологические заболевания
21:05 | 2.12.2019
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
19:20 | 2.12.2019
В Екатеринбурге суд прекратил уголовное дело в отношении одного из активистов протестов в сквере. «Я осознал, что был неправ»
18:59 | 2.12.2019
Прикамцы стали призерами фестиваля семейных команд стран СНГ
18:55 | 2.12.2019
Солистка Пермского театра оперы и балета стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин»
18:51 | 2.12.2019
В Пермской краевой филармонии пройдет концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»
18:28 | 2.12.2019
В Екатеринбурге произошла поножовщина около бара в центре города
18:05 | 2.12.2019
Пермяки стали больше покупать и продавать через интернет
17:59 | 2.12.2019
В Перми снесено еще пять аварийных домов
17:57 | 2.12.2019
«Горячая линия» министерства здравоохранения Свердловской области стала круглосуточной
16:31 | 2.12.2019
Наградят миллионом: полицейские просят помощи свердловчан в поиске убийцы двух девушек на Уктусе
16:27 | 2.12.2019
В Златоусте оформление медстраховки станет удобнее и комфортнее