В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка

13:06 | 3.12.2019

Площадка по адресу: улица Народовольческая, 3 будет работать с 10:00 до 19:00 с 5 по 8 декабря.



Как рассказали в Пермском центре бизнеса, на ярмарке можно будет купить колбасы и мясные деликатесы, мед разных сортов, клюкву, соления, молоко, творог, сметану, подсолнечное масло, замороженную курицу, пельмени, а также разнообразные кондитерские изделия.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.

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