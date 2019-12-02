Пермь: новости дня
12:58 | 3.12.2019
В Прикамье сформирована команда экспертов по защите детей в интернете
С начала года в Ресурсный центр поступило 360 обращений от детей, родителей, педагогов, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников правоохранительных органов о пользователях социальной сети «Вконтакте», зарегистрированных в Пермском крае, на которых оказывается деструктивное воздействие через социальные сети. Характерно, что подавляющее большинство обращений (95%) поступило по несовершеннолетним пользователям. Большая часть обращений связана с депрессивным, агрессивным и криминальным состоянием ребенка в реальной жизни, что также подтверждается просматриваемым контентом в социальных сетях.
«Работа по профилактике деструктивного влияния опасных групп в сети интернет проводится в рамках Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - рассказала председатель Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе», организатор волонтерского движения «КИБЕРдружин» Ирина Чернова. - Выявленная нами информация проходит правовую оценку, затем передается в субъекты профилактики для работы со всеми сторонами выявленного деструктивного процесса. Информация по некоторым предполагаемым угрозам отправляется нами в Управление Роскомнадзора Пермского края для принятия мер блокировки, часть - в органы внутренних дел и Следственное управление следственного комитета, некоторые - в прокуратуру. Кроме этого, в определенных случаях, по желанию родителей, эксперты Ресурсного центра и киберконсультанты из районов края помогают с подбором специалиста по работе с ребенком по выявленной проблеме».
Сформированный в крае пул экспертов в сфере детской кибербезопасности – это юристы, социальные педагоги, психологи и IT-специалисты, консультируют родителей и учителей, ведут аналитику. Свои киберконсультанты появились в 33 территориях Пермского края (все специалисты прошли обучение в Ресурсном центре). Их главная задача - оперативный мониторинг виртуального пространства в территории на наличие угроз, работа с выявленными случаями вовлечения детей в деструктивные сообщества и координация профилактических мероприятий.
Отметим, Пермский край один из немногих регионов России, где появился региональный центр компетенций в сфере детской кибербезопасности. В социальной сети «Вконтакте» создана группа КИБЕРдружины Пермского края, в которую может обратиться любой житель Пермского края - https://vk.com/cyberdruzhinapk.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка
12:39 | 3.12.2019
За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора
12:13 | 3.12.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек
11:54 | 3.12.2019
Алексей Венедиктов в Екатеринбурге поспорил на тему роли СССР в развязывании Второй мировой войны
11:01 | 3.12.2019
Жители Свердловской области задолжали около 100 миллиардов рублей
09:42 | 3.12.2019
В Екатеринбург прибудут военные делегации стран ОДКБ
09:19 | 3.12.2019
Медики Екатеринбурга рассказали, что снюс может развивать онкологические заболевания
21:05 | 2.12.2019
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
19:20 | 2.12.2019
В Екатеринбурге суд прекратил уголовное дело в отношении одного из активистов протестов в сквере. «Я осознал, что был неправ»
18:59 | 2.12.2019
Прикамцы стали призерами фестиваля семейных команд стран СНГ
18:55 | 2.12.2019
Солистка Пермского театра оперы и балета стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин»
18:51 | 2.12.2019
В Пермской краевой филармонии пройдет концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»
18:28 | 2.12.2019
В Екатеринбурге произошла поножовщина около бара в центре города
18:05 | 2.12.2019
Пермяки стали больше покупать и продавать через интернет
17:59 | 2.12.2019
В Перми снесено еще пять аварийных домов
17:57 | 2.12.2019
«Горячая линия» министерства здравоохранения Свердловской области стала круглосуточной
16:31 | 2.12.2019
Наградят миллионом: полицейские просят помощи свердловчан в поиске убийцы двух девушек на Уктусе
16:27 | 2.12.2019
В Златоусте оформление медстраховки станет удобнее и комфортнее