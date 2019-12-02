В Прикамье сформирована команда экспертов по защите детей в интернете

12:58 | 3.12.2019

На территории Прикамья создан и работает Ресурсный центр по профилактике деструктивного влияния информации сети Интернет на детей. Деятельность экспертов в сфере детской безопасности нацелена на выявление информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.



С начала года в Ресурсный центр поступило 360 обращений от детей, родителей, педагогов, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников правоохранительных органов о пользователях социальной сети «Вконтакте», зарегистрированных в Пермском крае, на которых оказывается деструктивное воздействие через социальные сети. Характерно, что подавляющее большинство обращений (95%) поступило по несовершеннолетним пользователям. Большая часть обращений связана с депрессивным, агрессивным и криминальным состоянием ребенка в реальной жизни, что также подтверждается просматриваемым контентом в социальных сетях.



«Работа по профилактике деструктивного влияния опасных групп в сети интернет проводится в рамках Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - рассказала председатель Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе», организатор волонтерского движения «КИБЕРдружин» Ирина Чернова. - Выявленная нами информация проходит правовую оценку, затем передается в субъекты профилактики для работы со всеми сторонами выявленного деструктивного процесса. Информация по некоторым предполагаемым угрозам отправляется нами в Управление Роскомнадзора Пермского края для принятия мер блокировки, часть - в органы внутренних дел и Следственное управление следственного комитета, некоторые - в прокуратуру. Кроме этого, в определенных случаях, по желанию родителей, эксперты Ресурсного центра и киберконсультанты из районов края помогают с подбором специалиста по работе с ребенком по выявленной проблеме».



Сформированный в крае пул экспертов в сфере детской кибербезопасности – это юристы, социальные педагоги, психологи и IT-специалисты, консультируют родителей и учителей, ведут аналитику. Свои киберконсультанты появились в 33 территориях Пермского края (все специалисты прошли обучение в Ресурсном центре). Их главная задача - оперативный мониторинг виртуального пространства в территории на наличие угроз, работа с выявленными случаями вовлечения детей в деструктивные сообщества и координация профилактических мероприятий.



Отметим, Пермский край один из немногих регионов России, где появился региональный центр компетенций в сфере детской кибербезопасности. В социальной сети «Вконтакте» создана группа КИБЕРдружины Пермского края, в которую может обратиться любой житель Пермского края - https://vk.com/cyberdruzhinapk.

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