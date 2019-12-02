Прокуратура Перми проведет прямую линию по проблемам взаимоотношений с УК и ТСЖ

12:48 | 3.12.2019

4 декабря с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая линия с участием представителей прокуратуры Перми.



Пермяки смогут задать вопросы по проблемам взаимоотношений с управляющими организациями. Звонки будут приниматься по телефону: 2-059-059.

© «Вечерние ведомости»