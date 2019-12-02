За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора

12:39 | 3.12.2019

Контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов благоустроены в 35 муниципалитетах Прикамья по регпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Так, например, в рамках программы обустроено 70 площадок в Красновишерском городском округе, 70 площадок в Березниковском городском округе, 60 площадок на территории Краснокамска. Площадки соответствуют требованиям СанПиН, имеют твердое основание, защищены от разлета мусора ограждением и крышей там, где это необходимо.



По словам главы министерства ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, обустройство необходимой инфраструктуры для организации сбора отходов является важным направлением работы ведомства. «В 2019 году в рамках краевой программы муниципалитеты могли заявиться на получение средств на обустройство контейнерных площадок. Мы планируем продолжить подобную практику и в 2020 году», - отметил Александр Шицын.



Региональный оператор по обращению отходами ПКГУП «Теплоэнерго» в 2019 году по заявкам муниципалитетов установил 2600 контейнеров для сбора отходов. На сегодня 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора. При этом до 1 января 2019 года данная услуга оказывалась лишь 60% населения.



Напомним, в 2019 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным) муниципалитеты Пермского края получили порядка 1,3 млрд рублей из бюджета разных уровней. На эти средства было выполнено благоустройство 448 дворов и 132 общественных территорий (парков, скверов и пешеходных зон). В качестве дополнительного вида работ муниципалитеты также могли получить средства на обустройство контейнерных площадок.

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