Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» участвуют в акции «В Новый год без долгов!»

10:17 | 3.12.2019

Жители Пермского края, потребители тепловой энергии Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании», получили квитанцию по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения за ноябрь. При оплате этого счета до 31 декабря клиенты энергокомпании станут участникам традиционной стимулирующей акции «В Новый год — без долгов!». Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском.

Одно из обязательных условий участия — прямые расчеты с поставщиком тепловых ресурсов и оплата теплоэнергии по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Дополнительно клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени. Подробные условия акции можно найти на сайте promo.esplus.ru.

В феврале 2020 года состоится розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты на приобретение продуктов питания.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать формирования долгов. Кроме гарантий получения стабильной и качественной услуги, это еще и приятная возможность порадовать себя и своих близких подарками.

© «Вечерние ведомости»