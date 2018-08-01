Прикамцы стали призерами фестиваля семейных команд стран СНГ

18:59 | 2.12.2019

Фестиваль семейных команд стран-участниц СНГ впервые прошел в Перми. В этом году мероприятие объединило порядка 200 родителей с детьми из Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молодовы, Украины и России.



Руководитель фестиваля трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина лично приехала поддержать участников. Также почетными гостями стали депутаты Государственной Думы РФ 13-кратная паралимпийская чемпионка, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова и известная телеведущая Оксана Пушкина.



Торжественная церемония открытия началась с награждения. Ирина Роднина вместе с заместителем председателя правительства Прикамья Антоном Клепиковым вручила благодарственные письма руководителям региональных отделений проекта «Школьный спорт».



В первый день соревнований семейные команды выполняли нормативы ГТО и преодолевали полосу препятствий, во второй – состязались в бассейне.



По итогам соревнований в общекомандном зачете победила сборная Молдовы. Россияне на втором месте, тройку лидеров замкнула команда Казахстана. В фестивале участвовали 2 семьи из Пермского края, которые стали призерами в личном зачете – это Давлетшины и Туровы, последние также стали серебряными призерами в многоборье ГТО.



Ирина Роднина отметила высокий потенциал организации соревнований в Прикамье. «Пермский край – край талантливых и гостеприимных людей. Мы здесь уже не первый раз проводим наши мероприятия. Потому что знаем, что бы ни поручили Пермскому краю организовать, это будет сделано качественно, на самом высоком уровне, - подчеркнула Ирина Роднина. - Радует, что спортивный фестиваль семейных команд, который под эгидой партийного проекта «Школьный спорт» проходит уже в третий раз, набирает обороты, становится все более масштабным и популярным среди семей стран СНГ. Будет крепкая семья – будет крепкая страна. Самое главное – такие спортивные фестивали способствуют дружбе между жителями наших стран, а значит, и между самими государствами. Здорово, когда благодаря таким форумам у наших граждан появляются друзья в братских странах и они продолжают общаться друг с другом после фестиваля».



В свою очередь заместитель председателя правительства пермского края Антон Клепиков подчеркнул, что Пермский край активно внедряет все инициативы в части развития массового и профессионального спорта. «И мы с большим удовольствием откликнулись на предложение Ирины Константиновны (Родниной – Авт.) провести такой большой спортивный праздник на нашей земле. Такие фестивали, убежден, способствует росту популярности спорта среди жителей и укреплению связей с нашими братскими государствами. Мы и дальше планируем наращивать количество таких мероприятий: готовы проводить в Пермском крае спортивные события самого высокого ранга», - сказал Антон Клепиков.



Отметим, в прошлом году Пермь принимала фестиваль школьного спорта стран-участниц СНГ «Содружество». Церемония открытия была отмечена национальной профессиональной премией «Театр масс», став дипломантом в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие».

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