Пермь: новости дня
18:59 | 2.12.2019
Прикамцы стали призерами фестиваля семейных команд стран СНГ
Руководитель фестиваля трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина лично приехала поддержать участников. Также почетными гостями стали депутаты Государственной Думы РФ 13-кратная паралимпийская чемпионка, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова и известная телеведущая Оксана Пушкина.
Торжественная церемония открытия началась с награждения. Ирина Роднина вместе с заместителем председателя правительства Прикамья Антоном Клепиковым вручила благодарственные письма руководителям региональных отделений проекта «Школьный спорт».
В первый день соревнований семейные команды выполняли нормативы ГТО и преодолевали полосу препятствий, во второй – состязались в бассейне.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победила сборная Молдовы. Россияне на втором месте, тройку лидеров замкнула команда Казахстана. В фестивале участвовали 2 семьи из Пермского края, которые стали призерами в личном зачете – это Давлетшины и Туровы, последние также стали серебряными призерами в многоборье ГТО.
Ирина Роднина отметила высокий потенциал организации соревнований в Прикамье. «Пермский край – край талантливых и гостеприимных людей. Мы здесь уже не первый раз проводим наши мероприятия. Потому что знаем, что бы ни поручили Пермскому краю организовать, это будет сделано качественно, на самом высоком уровне, - подчеркнула Ирина Роднина. - Радует, что спортивный фестиваль семейных команд, который под эгидой партийного проекта «Школьный спорт» проходит уже в третий раз, набирает обороты, становится все более масштабным и популярным среди семей стран СНГ. Будет крепкая семья – будет крепкая страна. Самое главное – такие спортивные фестивали способствуют дружбе между жителями наших стран, а значит, и между самими государствами. Здорово, когда благодаря таким форумам у наших граждан появляются друзья в братских странах и они продолжают общаться друг с другом после фестиваля».
В свою очередь заместитель председателя правительства пермского края Антон Клепиков подчеркнул, что Пермский край активно внедряет все инициативы в части развития массового и профессионального спорта. «И мы с большим удовольствием откликнулись на предложение Ирины Константиновны (Родниной – Авт.) провести такой большой спортивный праздник на нашей земле. Такие фестивали, убежден, способствует росту популярности спорта среди жителей и укреплению связей с нашими братскими государствами. Мы и дальше планируем наращивать количество таких мероприятий: готовы проводить в Пермском крае спортивные события самого высокого ранга», - сказал Антон Клепиков.
Отметим, в прошлом году Пермь принимала фестиваль школьного спорта стран-участниц СНГ «Содружество». Церемония открытия была отмечена национальной профессиональной премией «Театр масс», став дипломантом в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие».
© «Вечерние ведомости»
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