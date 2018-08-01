Солистка Пермского театра оперы и балета стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин»

18:55 | 2.12.2019

В Михайловском театре (Санкт-Петербург) состоялась церемония вручения IV Национальной оперной премии «Онегин». Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала лауреатом в номинации «Примадонна» за партию Лючии.



«Лючия ди Ламмермур» — трагическая опера в трех актах, написанная в XIX веке итальянским композитором Гаэтано Доницетти. Итальянское либретто написал Сальваторе Каммарано по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Действие оперы происходит в Шотландии в XVIII веке, ее сюжет посвящен трагической любви. Заглавную партию Лючии в спектакле исполняет Надежда Павлова, которая неоднократно делилась в своих интервью, что исполнение этой партии — ее давняя мечта.



На церемонии вручения оперной премии «Онегин» зрители увидели концерт с участием артистов ведущих театров России, звезд мировой оперы и оркестра Михайловского театра под управлением Александра Ведерникова.



Отметим, премия «Онегин» была учреждена в 2016 году для популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Это событие объединяет большую часть оперных театров страны, дает возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России.



Надежда Павлова - заслуженная артистка Российской Федерации. Лауреат Международного конкурса вокалистов в Минске (Гран-при, 2015), Конкурса вокалистов Международного Собиновского фестиваля (2012, Саратов), Международного конкурса вокалистов «Искусство XXI века» (2003, Киев). Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» за исполнение партии Виолетты Валери в опере Верди «Травиата» (2017). Лауреат Премии города Перми в сфере культуры и искусства имени А. Немтина (2015). Дважды лауреат Высшей театральной премии Республики Карелия «Онежская маска»: за исполнение партии Риты в опере «Любовь на четверых» Доницетти (2007), Галатеи в спектакле «Прекрасная Галатея» Зуппе (2008).

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