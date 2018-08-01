В Пермской краевой филармонии пройдет концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»

18:51 | 2.12.2019

В четверг, 5 декабря, в Органном зале Пермской краевой филармонии состоится концерт Уральского государственного камерного хора. Коллектив представит программу «Пять веков русской духовной музыки», которую посвятит жертвам трагедии в клубе «Хромая лошадь», произошедшей ровно 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.



Уникальная программа a capella позволит слушателям пройти путь длиной в пять столетий. Будет исполнен напев Валаамского монастыря «Днесь раждается от Девы» (16 век) и прозвучат лучшие духовные песнопения таких русских композиторов, как Никола Дилецкий (17 век); Дмитрий Бортнянский (18 век); Павел Чесноков, Николай Черепнин, Петр Чайковский (19 век); Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Альфред Шнитке (20 век) и наш современник Антон Висков.



Ранее программа «Пять веков русской духовной музыки» была представлена в Абхазии - в городах Гудаута, Пицунда и Сухум, а 29 и 30 ноября ее услышали в Германии: в храме города Бад-Херсфельд и в соборе города Кронберг.



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